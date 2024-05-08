VavaCars Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Trabzonspor mağlubiyeti iyi bir ders oldu

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VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a 4-0 yenilmelerinin kendileri için iyi bir ders olduğunu söyledi.

Kafkas, Trabzonspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan ve 4-0 kaybederek elendikleri yarı final rövanş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla değerlendirecek bir şey olmadığını aktaran Kafkas, "Trabzonspor haklı bir galibiyet aldı. İkinci devre yaptığımız değişikliklerden sonra takım ileri gideceğine geri gitti. Trabzonspor'a kupada başarılar diliyorum. Çıkaracağımız dersler var. Bunları almamız gerek. Bize iyi bir ders oldu. Umarım Galatasaray maçında ayaklarımız yere basar." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü lider Galatasaray ile yapacakları maçla ilgili, "Galatasaray iyi takım, iyi oyuncuları var. Oyunun bölümlerini oynarsanız size üstünlük kuruyorlar. Tamamını oynamamız lazım. 30 dakika, 45 dakika yetmiyor. Mücadele etmek, taktiksel dayanıklılık içinde kalmak lazım. Bugün ilk devre iyiydik ama ikinci yarı bu işi beceremedik. İlk devre iyi olmak bir şey ifade etmiyor. Tabela 4-0 oldu. Galatasaray iyi bir takım. Oyunun 90 dakikasını iyi oynamak zorundayız. Yoksa sıkıntılı bir sonuç bizi bekler." ifadelerini kullandı.

Tolunay Kafkas, Süper Lig'de yaptıkları son Mondihome Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 7 değişiklikle rotasyona gitmesiyle ilgili, şunları kaydetti:

"Kupayı da önemsiyoruz. Futbol takımında 22 kişilik kadro var. Kupada finale çıkmak istiyorduk. İlk yarı iyiydik ama ikinci devre takım bekleneni veremedi. Kayserispor ile zorlu bir deplasmandan geldik, Trabzonspor ile karşılaştık. Hafta sonu Galatasaray ile daha da zorlu bir maç oynayacağız. Bunun için rotasyon yaptık. Sonrasında Gaziantep FK ve Samsunspor ile final niteliğinde iki maç yapacağız. Bu üç maçtan çıkaracağımız puanlar bizi kümede tutacak. Alt lige düşmek maddi manevi büyük bir kayba neden oluyor, kulüplere sıkıntı getiriyor."

Futbolun adaletli yönetilmesi gerektiğini vurgulayan kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü, "Birileri marka değerinden bahsediyor ama bu adalet, iyi hoca ve oyun ile olur." dedi.

Kafkas, Sofiane Feghouli'ye verilen 5 maçlık cezanın doğru olduğunu dile getirerek, "Feghouli'nin kırmızı kartı doğru. Maçtan sonra da hakeme hakaretten 3 maç ceza yedi. Ancak büyük takımın oyuncularının suratına edilen küfrü duymazdan gelenler var. Bazı anlama özürlülere sinirleniyorum. Biz, bir standart olmasını istiyoruz. O standartta cezalar verilsin. Trabzonspor- Fenerbahçe maçından sonra verilen cezalar var. Ancak bizim gibi kulüplere gelince 'Çat' diye 5-6 maç ceza veriyorlar. İyi olmak kolay, adaletli olmak çok zordur. Bir hadiste, 'Adaletin olmadığı yerde Allah'ın rahmeti ve bereketi de olmaz.' diyor. Maalesef Türk futbolu böyle durumda. Feghouli'nin cezası doğru ama muadillerine aynı şey yapılmıyor." şeklinde görüş belirtti.