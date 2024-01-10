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Tour Of Antalya 2024'te 16 Ülkeden 175 Sporcu Yarışacak - Son Dakika
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Tour Of Antalya 2024'te 16 Ülkeden 175 Sporcu Yarışacak

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2024 takviminde yer alan 2.1 kategorisindeki Tour Of Antalya yarışında 16 ülkeden 175 sporcu mücadele edecek. Yarışma, Antalya'da 25 takım ve 175 bisikletçiye ev sahipliği yapacak. Bahrain Victorious ve Alpecin-Deceuninck gibi güçlü takımların da katılacağı yarış, 8-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

Tour Of Antalya 2024\'te 16 Ülkeden 175 Sporcu Yarışacak
10.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 11:49
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Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2024 takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan uluslararası yarış "Tour Of Antalya"da 16 ülkeden 175 sporcu yarışacak.

Tour Of Antalya'dan yapılan açıklamada, etkinlik kapsamında Antalya'nın 16 ülkeden 2 world tour, 10 pro ve 13 kıta takımı olmak üzere 25 takıma ve 175 bisikletçiye ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Yarışmaya katılacak takımlardan, kadrosunda Matej Mohoric ve Pello Bilboa gibi isimleri bulunduran UCI 2023 Dünya Yol Bisikleti sıralamasında 19 galibiyet 9317 puan ile 6. sırada olan Bahrain Victorious takımı ile 35 galibiyeti 8593 puanı ile dünya şampiyonu Mathieu van der Poel ve Jasper Philipsen gibi yıldız isimleri ile Alpecin- Deceuninck takımı, UCI 2023 Dünya Yol Bisikleti sıralamasında 8. sırada yer aldığı vurgulandı.

8-11 Şubat'ta düzenlenecek Tour Of Antalya 2024'e katılacak takımlar:

UCI World Tour Takımları:

1. Bahrain Victorious (Bahreyn)

2. Alpecin- Deceuninck (Belçika)

UCI Pro Takımları:

1. Uno-X Mobility (Norveç)

2. Q36.5 Pro Cycling Team (İsviçre)

3. VF Group-Bardiani CSF – Faizanè (İtalya)

4. Tudor Pro Cycling Team (İsviçre)

5. Team Polti-Kometa (İtalya)

6. Burgos-BH (İspanya)

7. Corratec Selle İtalia (İtalya)

8. Bingoal WB (Belçika)

9. TDT-Unibet (Hollanda)

10. Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri)

UCI Kıta Takımları:

1. Terengganu Cycling Team (Malezya)

2. China Glory Continental Cycling Team (Çin Halk Cumhuriyeti)

3. Beykoz Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye)

4. Spor Toto Cycling Team (Türkiye)

5. Adria Mobil (Slovenya)

6. Kinan Racing Team (Japonya)

7. Tarteletto-Isorex (Belçika)

8. Sabgal/ Anicolor (Portekiz)

9. Konya Büyükşehir Belediyesi (Türkiye)

10. Team Vorarlberg (Avusturya)

11. Bike Aid (Almanya)

12. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team (Türkiye)

13. REMBE Pro Cycling Team Sauerland (Almanya)

Kaynak: AA
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