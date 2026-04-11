Tour of Mersin Bisiklet Turu'nun 3. Etabı Tamamlandı
Tour of Mersin Bisiklet Turu'nun 3. Etabı Tamamlandı

Tour of Mersin Bisiklet Turu\'nun 3. Etabı Tamamlandı
11.04.2026 21:29
Mersin'deki bisiklet turunun üçüncü etabı Tarsus'tan başlayarak Ayvagediği Yaylası'nda sona erdi.

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8'inci Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı, Tarsus Gençlik Parkı'ndan başlayıp Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası'nda sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve uluslararası sporcuların yoğun ilgi gösterdiği 8'inci Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Organizasyonun üçüncü etabı, Tarsus Gençlik Parkı'ndan verilen startla başladı. Sporcular, Toroslar'ın doğası eşliğinde pedal çevirerek Ayvagediği Yaylası'nda finiş çizgisine ulaştı.

5 kıta ve 26 ülkeden gelen sporcuların yer aldığı Tour of Mersin'de bisikletçiler, Tarsus'tan başlayarak Çamlıyayla güzergahını takip ettikleri parkurda kıyasıya mücadele etti. 96 sporcunun katıldığı 88,6 kilometrelik 3'üncü etap, özellikle tırmanış bölümleriyle sporcular için zorlu anlara sahne oldu. Toroslar'ın serin yayla havası ve doğası eşliğinde gerçekleşen etapta sporcular hem teknik hem de fiziksel açıdan büyük bir mücadele ortaya koydu. Parkur boyunca güvenlik ve sağlık ekipleri hazır bekletilirken organizasyon sorunsuz şekilde tamamlandı. Yarış boyunca bisiklet tutkunları ve vatandaşlar da parkur boyunca sporculara destek verdi.

DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Tour of Mersin'in 3'üncü gününde dereceye giren sporcular, etap sonunda Ayvagediği Yaylası meydanında düzenlenen ödül töreninde madalyalarını aldı. 8'inci Tour of Mersin 3'üncü etap birincisi Tomas Pridal, ikincisi Serdar Anıl Depe, üçüncüsü ise Ganni Marchand oldu.

En iyi tırmanışçı kategorisinde birinci Serdar Anıl Depe, ikinci Tomas Pridal olurken Ganni Marchand üçüncü oldu. 3'üncü etap sonuçlarına göre oluşan liderlik mayolarını giyenler, Lider Sporcu Kategorisinde sarı mayo giyen Tomas Pridal oldu. Aynı zamanda beyaz mayonun da sahibi olan Pridal, lider sporcu mayosu giydiği için en iyi ikinci puana sahip Amaniel Desta En Genç Sporcu Kategorisinde beyaz mayo giydi. En iyi tırmanışçı kategorisinde ise kırmızı mayoyu alan Serdar Anıl Depe, aynı zamanda yeşil mayonun sahibi olduğundan, kırmızı mayoyu En İyi Tırmanışçı Kategorisinde 2'nci olan Calum Johnston giydi.

SERDAL GÖKAYAZ: BÖYLE BİR SPOR ORGANİZASYONU GERÇEKLEŞTİRMEK BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Tour of Mersin'in üçüncü gününün başarıyla tamamlandığını belirtti. Mersin'in yalnızca sahilleriyle değil, kırsal ve dağlık bölgeleriyle de önemli doğal güzelliklere sahip olduğuna dikkat çeken Gökayaz, mevsimin de bu tür organizasyonlar için oldukça uygun olduğunu belirterek, "Mersin'de deniz kenarımız çok güzel, sahillerimiz çok güzel; ancak aynı zamanda kırsal alanlarımız ve dağ bölgelerimiz de büyük güzellikler sunuyor. Yukarılarda bir taraftan kar varken, bir taraftan çiçekler açıyor. Bu güzelliklerin içinde böyle bir spor organizasyonu gerçekleştirmek bizim için çok değerli" dedi.

Bu tür ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını vurgulayan Gökayaz, "Tour of Mersin, Mersin Maratonu ve Tarsus Yarı Maratonu gibi organizasyonların kentimizin tanıtımına çok büyük katkı sağladığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Gökayaz ayrıca yarışın son etabının Akdeniz ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacağını, Babil Kavşağı ve Muğdat Camisi güzergahında yaklaşık 12 tur atıldıktan sonra Özgecan Aslan Meydanı'nda sona ereceğini belirterek tüm Mersinlileri yarışın final etabını ve saat 14.00'te gerçekleştirilecek ödül törenini izlemeye davet etti.

TOMAS PRIDAL: ÇOK ZORLU BİR ETAP OLDU

Etap sonunda konuşan sporculardan 3'üncü etap birincisi Tomas Pridal, parkurun oldukça zorlu geçtiğini belirterek, "Öncelikle çok zor bir etaptı. Yaklaşık 2 bin metreye yakın bir tırmanış vardı. Kısa ama çok zor bir etap oldu. Takım olarak iyi çalıştık ve kazandığım için çok mutluyum. Bugün iki mayo birden kazandım, bu da beni ayrıca mutlu etti" diye konuştu.

Türkiye'de ilk kez yarıştığını ifade eden Pridal, "Sadece Mersin'de değil, aslında Türkiye'de ilk defa yarışıyorum. Avrupa'daki etaplar genellikle aynı uzunlukta olur. Bugünkü etap ise kısa ama çok zordu" dedi.

Kaynak: DHA

