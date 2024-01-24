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Trabzon'da düzenlenen Eskrim Turnuvasında şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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Trabzon'da düzenlenen Eskrim Turnuvasında şampiyonlar belli oldu

Trabzon'da gerçekleştirilen 10, 12, 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası'nda, Türkiye ve yabancı ülkelerden toplam 230 sporcu mücadele etti. Turnuvada, Belfin Kara, Alperen Sağlam, Ece Torucu, Danil Taraskin, Defne Belis Yazgan ve Ali Ayaz Özbay şampiyon oldu. Dereceye giren sporcular madalyalarını protokol üyelerinin elinden aldı.

Trabzon\'da düzenlenen Eskrim Turnuvasında şampiyonlar belli oldu
24.01.2024 - 00:29,
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Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan "10, 12, 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası" Trabzon'da tamamlandı.

Yomra Jimnastik Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, Adıyaman, Gaziantep, Elazığ, Erzurum, İstanbul, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Sivas ve Trabzon'un yanı sıra Gürcistan ve Ukrayna'dan yaklaşık 230 sporcu kürsü mücadelesi verdi.

Turnuvada, 14 yaş altı epede Belfin Kara ve Alperen Sağlam, 12 yaş altında Ece Torucu ve Danil Taraskin, 10 yaş altında ise Defne Belis Yazgan ve Ali Ayaz Özbay şampiyon oldu.

Dereceye giren sporcular madalyalarını, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Yomra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zülfü Güler, Eskrim İl Temsilcisi Ahmet Faik Öztürk ve Temsilci Yardımcısı Hakan Bıyıklı ile Müsabaka Gözlemcisi Doğukan Akbulut'un elinden aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzon'da düzenlenen Eskrim Turnuvasında şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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