Trabzon'da Paten Futbolu Dünya Kupası Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzon'da Paten Futbolu Dünya Kupası Sona Erdi

Trabzon\'da Paten Futbolu Dünya Kupası Sona Erdi

İran, finalde BAE'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Türkiye, gençler kategorisinde birinci oldu.

26.11.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da 21-26 Kasım tarihlerinde düzenlenen 15. Paten Futbolu Dünya Kupası, İran- Birleşik Arap Emirlikleri final müsabakasıyla tamamlandı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun final müsabakasında İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın sonucunda 2-1'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Türkiye'yi çeyrek final müsabakalarında 1-0'lık skorla eleyen Belarus, üçüncülük maçında da Pakistan karşısında 4-2'lik sonuçla kazanarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

Final ve üçüncülük müsabakalarının arasında ise Suudi Arabistan Milli Takım sporcuları paten gösterisinde bulundu.

Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen turnuvanın kalitesinin üst seviyede olduğunu söyledi.

Pour, turnuvanın Trabzon'un çok güzel ev sahipliğinde tamamlandığını belirterek, "Bu büyük etkinliğe 24 ülkenin federasyonları katıldı. Gençler şampiyonasında Türkiye birinci sırayı, Mısır ikinci sırayı ve Gana üçüncü sırayı aldı. Turnuvanın kalitesi gerçekten üst seviyede. Türkiye'ye ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ev sahipliklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bize bu büyük ve başarılı etkinlikte çok destekleri oldu." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar düzenlenen turnuvalar arasında Türkiye'nin en iyisi olduğunu vurgulayan Pour, " Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Fransa, İngiltere gibi birçok farklı ülkede bu organizasyonu gerçekleştirdik ama bu 15'incisini düzenlediğimiz en büyük ve en iyisiydi. Bütün ülkelerden harika geri dönüşler aldık. Herkes çok heyecanlıydı, Trabzon'a, Türkiye'ye ve paten futboluna aşık oldular ve hiç şüphesiz bu spor Türkiye'de farklı seviyelere çıkarak büyümekte." diye konuştu.

"Bütün ülkeleri şehrimizde ağırlamaktan dolayı çok mutluluk duyduk"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Trabzon'da bu turnuvayı düzenlemiş olmaktan ötürü çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Genç, bu organizasyondan sonra paten futbolunun yeniden ivme yakaladığına işaret ederek, "Bütün ülkeleri şehrimizde ağırlamaktan dolayı çok mutluluk duyduk. Final müsabakası da gerçekten çok heyecanlıydı. Başta şampiyon takım İran olmak üzere bütün takımları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da turnuvanın çok büyük bir coşkuyla geçtiğini aktararak, "Bunun en güzel taraflarından bir tanesi de bu organizasyon gençler kategorisinde ilk defa yapıldı ve Türkiye şampiyon oldu. Dünyada söz sahibi olan gençlerimiz var. İnşallah çok verimli geçmiştir. Burada yaşadıkları güzel anıları ülkelerinde paylaşacaklardır. Türkler misafirperverlerdir, biz de bunu en iyi şekilde yerine getirdiğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Trabzon'da daha da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak istediklerini anlatan Arıcıoğlu, Trabzon'un nitelikli altyapısının bu tür organizasyonlarda her şeyin üstesinden geleceğine inandığını kaydetti.

Öte yandan bu sene ilk kez düzenlenen gençler paten futbolu dünya kupasında ise Türkiye Genç Milli Takımı, final maçında Mısır'ı 5-1'lik skorla mağlup ederek turnuvanın ilk şampiyonu ünvanına sahip oldu.

Turnuva, dereceye giren milli takımlara kupa takdimlerinin ardından son buldu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Etkinlikler, Turnuva, Belarus, Türkiye, trabzon, Dünya, Yaşam, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon'da Paten Futbolu Dünya Kupası Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:07 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
16:13 Arnavutköy’de Kız Çocuğu Cinayetinde Şok Gelişme Arnavutköy'de Kız Çocuğu Cinayetinde Şok Gelişme
09:03 Çikolata yiyenler dikkat Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı Çikolata yiyenler dikkat! Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı
08:56 Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi
08:29 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha
08:27 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında
08:18 Ankara’da FETÖ operasyonu 7’si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı
08:17 Motorin, benzine fark attı Motorin, benzine fark attı
07:58 Eylül Lize Kandemir’in giydiği elbise olay oldu Eylül Lize Kandemir'in giydiği elbise olay oldu
07:57 Mauro Icardi’den inanılmaz rakam Mauro Icardi'den inanılmaz rakam
07:47 Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi’nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 21:20:05. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Paten Futbolu Dünya Kupası Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.