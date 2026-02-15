Trabzon Yarı Maratonu Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
Spor

Trabzon Yarı Maratonu Coşkuyla Gerçekleşti

Trabzon Yarı Maratonu Coşkuyla Gerçekleşti
15.02.2026 14:31
46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 41 ülkeden 2936 sporcunun katılımıyla düzenlendi.

TRABZON Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl, 'Koş, Dünyaya Nefes Ol' mottosuyla düzenlenen VakıfBank 46'ncı Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, yoğun katılımla gerçekleşti. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un sporun tüm branşlarının olimpik düzeyde icra edilebildiği bir şehir olduğuna dikkat çekerek, 50'nci yılda tam maraton olarak organizasyonu yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı organizasyonunda, ana sponsorluğunu VakıfBank'ın üstlendiği; Trabzon Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun 46'ncısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına dikkat çekmek ve orman yangınlarının önlenmesi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla 'Koş, Dünyaya Nefes Ol' mottosuyla düzenlenen yarışın startını, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vali Tahir Şahin, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ile birlikte verdi. 41 ülkeden toplam 2 bin 936 sporcunun yer aldığı uluslararası organizasyon, Halk Koşusu ile başladı. Ardından 21 kilometrelik Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 10 kilometrelik Çeyrek Maraton ve 1 kilometrelik Çocuk Koşusu parkurlarında yarışlar gerçekleştirildi.

'HEDEFİMİZ TAM MARATON'A DÖNÜŞTÜRMEK'

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonun önemine değinerek, "Trabzon'umuz tarih, kültür ve sanat şehri olmasının yanı sıra, sporun tüm branşlarının olimpik düzeyde icra edilebildiği önemli bir spor kentidir. Bugün 46'ncısını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz, bu organizasyonu 50'nci yılında İstanbul'da olduğu gibi tam maratona dönüştürmektir. İstanbul'daki tam maratonun ardından Anadolu'daki tek maraton olma özelliğini taşımasını arzu ediyoruz. 46 yıldır aralıksız sürdürülen bu organizasyon, Trabzon'un spor alanındaki istikrarını ve başarısını ortaya koymaktadır. Sevindirici bir diğer husus ise katılımın her geçen yıl artmasıdır. Geçtiğimiz yıl 21 ülkeden sporcu katılmışken, bu yıl yaptığımız tanıtım çalışmaları ve attığımız adımlar neticesinde 41 ülkeden gelen sporcular Trabzon'da buluştu. Toplam 2 bin 936 sporcu bugün yarışlarda ter dökecek" ifadelerini kullandı.

'HER SPORCU TURİZM ELÇİSİ OLACAKTIR'

Başkan Genç, "Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sporcularımızla birlikte Trabzon, adeta uluslararası bir spor buluşmasına ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın zorlu ve kaotik bir süreçten geçtiği bu dönemde sporun birleştirici gücüyle dünya barışına katkı sunduğumuza inanıyoruz. 46 yıldır bu organizasyonu hatasız ve başarılı bir şekilde sürdürüyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah 50'nci yılımızda tam maraton hedefimizi de hayata geçirerek yolumuza devam edeceğiz. Bu organizasyon yalnızca bir yarış değil; aynı zamanda tanışma, kaynaşma ve dostluk ortamıdır. Sporun birleştirici gücüyle güzel anılar biriktirilmesini temenni ediyoruz. Trabzon'dan ayrılan her sporcu, hem güzel şehrimizin hem de ülkemizin bir turizm elçisi olacaktır. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Genç ve protokol üyeleri de koşuya katıldı.

Kaynak: DHA

