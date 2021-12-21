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Trabzonspor: 1-2 - Son Dakika

Trabzonspor: 1-2

21.12.2021 21:59
Trabzonspor: 1-2

STAT: Alsancak Mustafa DenizliHAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Serkan Ok (xx), Kemal Yılmaz (xx)ALTAY: Lis (x) - Cebrail (xxx), Thiam (x), Murat (xx), Naderi (x), Poko (xxx), Zeki (xx), Kappel (xx), Pinares (xx) (Dk. 90+1 Paixao), Rodriguez (x) (Dk.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Serkan Ok (xx), Kemal Yılmaz (xx)

ALTAY: Lis (x) - Cebrail (xxx), Thiam (x), Murat (xx), Naderi (x), Poko (xxx), Zeki (xx), Kappel (xx), Pinares (xx) (Dk. 90+1 Paixao), Rodriguez (x) (Dk. 90+1 Rayan), Bamba (x)TRABZONSPOR: Uğurcan (xxx) - Peres (xx), Edgar (xx) (Dk. 85 Hüseyin), Denswil (xxx), Trondsen (x) (Dk. 79 Koita xx), Berat (x) (Dk. 46 Dorukhan x), Siopis (x) (Dk. 46 Bakasetas xxx), Hamsik (xx), Abdülkadir Ömür (xx) (Dk. 90+2 Ahmetcan), Djaniny (xx), Cornelius (xxxx)GOLLER: Dk. 33 Cebrail (Altay) - Dk. 51 ve Dk. 88 Cornelius (Trabzonspor)SARI KARTLAR: Dk. 35 Poko, Dk. 64 Pinares, Dk. 83 Naderi (Altay) - Dk. 25 Djaniny, Dk. 58 Hamsik, Dk. 64 Bakasetas (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'de 18'inci hafta mücadelesinde lider Trabzonspor deplasmanda ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Altay'ı ikinci yarıda Cornelius'un ayağından bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Altay'ın golünü 33'üncü dakikada Cebrail atarken, Cornelius 51 ve 88'inci dakikalarda attığı gollerle takımını zafere taşıdı: 1-2. Bu sonuçla Trabzonspor 14'üncü galibiyetini alarak 45 puana ulaşırken, 3 puan özlemi 11 haftaya yükselen Altay 18 puanda kaldı.3'üncü dakikada ev sahibi ekip atağında Pinares'in savunmanın arkasına gönderdiği topla sağdan ceza sahasına giren Kappel'in vuruşunda Uğurcan topu bloke etti.4'üncü dakikada gelişen Trabzonspor kontratağında soldan ceza sahasına giren Djaniny'nin sert şutunda kaleci Lis meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol edebildi.21'inci dakikada Altay etkili geldi. Sağdan Pinares'in ceza sahasına ortasında Bamba kafayı vurdu, kaleci Uğurcan köşeye giden topu uzanarak son anda çıkardı.26'ncı dakikada ev sahibi ekipten Murat'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.33'üncü dakikada Altay öne geçti. Sağ çaprazdan topla ilerleyip önünü açan Cebrail, ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla meşin yuvarlağı çatala gönderdi: 1-0.44'üncü dakikada Altay ceza sahasında oluşan karambolde Berat vurdu, Poko gole giden topu çıkardı. İlk yarı Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.51'inci dakikada Trabzonspor eşitliği yakaladı. Sol çaprazdan Bakasetas'ın penaltı noktası üzerine yerden pasında Cornelius gelişine bir vuruşla skora denge getirdi: 1-1.54'üncü dakikada Abdülkadir Ömür'ün savunmanın arkasına gönderdiği aşırtma pasında kale önünde topla buluşan Djaniny meşin yuvarlağı üstten dışarı yolladı.59'uncu dakikada Poko'nun ceza sahası dışından plase vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.80'inci dakikada Poko'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bamba'nın yakın mesafeden vuruşunda Uğurcan mutlak golü önledi.85'inci dakikada Trabzonspor'da sakatlık yaşayan Edgar, yerini Hüseyin'e bırakmak zorunda kaldı.88'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Koita'nın pasıyla ceza sahasına giren Cornelius meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2. Koita'nın pası eliyle verdiği şeklindeki itirazlar üzerine VAR odasından yardım alan Hakem Ali Şansalan santrayı gösterdi.

Trabzonspor müsabakayı 2-1 kazandı.


- İzmir

Ali Şansalan, Trabzonspor, Cebrail, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor: 1-2 - Son Dakika Spor


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