Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 4. kez kupa kazanma peşinde - Son Dakika
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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 4. kez kupa kazanma peşinde

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 4. kez kupa kazanma peşinde

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Abdullah Avcı önderliğindeki Trabzonspor, daha önce Süper Lig ve Süper Kupa olmak üzere 3 kupa kazanırken, Türkiye Kupası'nda henüz başarılı olamadı. Bu sezon finale çıkan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk kez kupada final oynayacak. Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Beşiktaş karşısında ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

21.05.2024 11:15
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Ziraat Türkiye Kupası finalini 23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile oynayacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 4. kez kupa kazanma mutluluğu yaşama peşinde.

Bordo-mavililer, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere müzesine 3 kupa getirirken, sadece Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamadı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı ile 2021-2022 sezonunda 37 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada sezonu tamamlayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğunu elde etti.

Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçlarda 27 Ocak 2021'de şampiyon Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022'de de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'yı kazandı.

Bordo-mavili ekip, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması halinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bu kulvarda şampiyonluk yaşayacak ve müzesine 4. kez kupa getirecek.

Avcı ile ilk kez finalde

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez kupada final oynayacak.

Abdullah Avcı ile ilk olarak 2020-2021 sezonunda kupada mücadele eden bordo-mavililer, 5. eleme turunda Adana Demirspor'a 2-2 biten karşılaşmanın ardından penaltılarla elendi.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı 2021-2022 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek Kayserispor ile eşleşti. İlk maçı 1-0 kazanan bordo-mavililer, deplasmanda 4-2 yenilerek organizasyona veda etti.

Karadeniz ekibi, bu sezon yarı final maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-2, deplasmanda 4-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Beşiktaş'a karşı tek yenilgisi var

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da görevde bulunduğu sürede Beşiktaş karşısında tek mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, Avcı idaresinde Beşiktaş karşısında ligde oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1'lik skorlarla mağlup ederken, 2022-2023 sezonunda ise 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, evinde oynadığı tek maçta 2021-2022 sezonunda ise 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, rakibi karşısında tek yenilgiyi bu sezon İstanbul'da 2-0'lık sonuçla yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 4. kez kupa kazanma peşinde - Son Dakika

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