Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 61. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 61. galibiyetini aldı

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 61. galibiyetini aldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek Abdullah Avcı yönetimindeki 61. galibiyetini elde etti. Avcı'nın takımın başında çıktığı 111 lig maçında 61 galibiyet, 32 beraberlik, 18 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor, 1,93 puan ortalaması ile maçlarını oynadı. Ayrıca, Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşayarak 7. şampiyonluğuna ulaştı ve 3 kupa kazandı. Şu anda Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Trabzonspor, ligde de 3. sırada yer alıyor.

20.02.2024 11:15
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde 61. galibiyetini aldı.

Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı'nın takımın başında sahaya çıktığı 111 lig maçında 61 galibiyet, 32 beraberlik, 18 mağlubiyet yaşadı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu iki dönemde müzesine 1 şampiyonluk, 2 Süper Kupa getirirken 1,93 puan ortalaması ile maçlarını oynadı.

Avcı yönetimindeki Trabzonspor

Ligde ilk olarak 2020-2021 sezonunun 8. haftası sonrası göreve gelen Abdullah Avcı idaresinde bordo-mavililer, 32 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik, 3 mağlubiyetle sezonu tamamladı.

Karadeniz ekibi, şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonunda ise 38 maçta takımın başında çıkan Avcı ile 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımdan ayrıldığı 2022-2023 sezonunun 23 haftalık bölümünde, 11 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Bu sezonki maçlar

Trabzonspor, bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde ise ligde 18 karşılaşmaya çıktı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 31 puan elde etti, 1,72 puan ortalaması yakaladı.

3 kupa sevinci yaşadı

Bordo-mavili kulüp, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirdiği Abdullah Avcı yönetiminde biri Süper Lig şampiyonluğu, 2'si ise Süper Kupa'da olmak üzere müzesine 3 kupa getirdi.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2021-2022 sezonunda 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdi. Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada sezonu tamamlayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Trabzonspor, 27 Ocak 2021'de şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022 tarihinde de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Türkiye Kupası hedefi sürüyor

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile ligde 43 puanla 3. sırada yer alırken Ziraat Türkiye Kupası hedefini de sürdürüyor.

Avcı idaresinde bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunda Çorum FK ile 5. eleme turunda Manisa FK'yi 3-1'lik sonuçla geçti.

Kupanın son 16 turunda deplasmanda Gençlerbirliği'ni de uzatmalarda 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, çeyrek finale yükseldi.

Trabzonspor, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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