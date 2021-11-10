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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile bir yılda dipten zirveye tırmandı - Son Dakika

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile bir yılda dipten zirveye tırmandı

10.11.2021 12:06
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile bir yılda dipten zirveye tırmandı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendiren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki bir yıllık sürede diplerden zirveye tırmandı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendiren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki bir yıllık sürede diplerden zirveye tırmandı.

Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 44 lig maçına çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 27 galibiyet, 14 beraberlik alırken, sadece 3 mağlubiyet yaşadı ve başarılı bir grafik ortaya koydu.

Geçen sezonki maçlar

Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi.

Bu sezon tek namağlup

Trabzonspor, bu sezon ise 12 haftalık bölümde mağlubiyet görmeyerek ligin tek namağlup takımı oldu.

Karadeniz ekibi, 9 galibiyet, 3 beraberlikle 30 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer alırken en yakın rakipleri Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor'un 7 puan önünde bulunuyor.

Süper Kupa'yı müzesine getirdi

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen sezon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Ligde 247 gündür kaybetmiyor

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da görev yaptığı 365 günlük dönemde 247 gündür ligde mağlubiyet yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Deplasmanda yenilgisi yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Abdullah Avcı ile bir yılda dipten zirveye tırmandı - Son Dakika Spor


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