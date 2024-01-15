 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzonspor, Antalyaspor ile berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, Antalyaspor ile berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak 6 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Bordo-mavililerin son 3 deplasman galibiyet serisi ise bu maçla sona erdi. Trabzonspor'un Antalyaspor karşılaşmasında en az şut çektiği maç olarak kaydedildi. Ayrıca, Taxiarchis Fountas'ın attığı gol, Trabzonspor'un bu sezon ligde attığı en erken gol oldu. Sakatlıktan dönen Hüseyin Türkmen de bu maçta ilk kez süre aldı. Yerel basın ise maçı farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzonspor, Antalyaspor ile berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü
15.01.2024 - 12:10,  Güncelleme: 12:11
Abone Ol

Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 37 puanla 3'üncü sıradaki yerini koruyup, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Bordo-mavililerin son 3 deplasmandan galibiyetle ayrılma serisi ise Antalyaspor maçıyla sona erdi.

Süper Lig'in 20'nci hafta karşılaşmasında dün deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Deplasmanlarda oynadığı son 3 maçını da kazanan bordo-mavililerin, Antalyaspor beraberliği ile bu serisi de sona erdi. Antalyaspor ile berabere kalan bordo-mavili ekip, ligte 4'üncü ( Sivasspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir) beraberliğini elde etmiş oldu.

EN AZ ŞUT ÇEKİLEN MAÇ

Trabzonspor'un Antalyaspor karşılaşması istatistiklerde de ilginç sonuçları beraberinde getirdi. Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 105 maç kapsamında, Antalyaspor karşısında en az şut çektiği (4) ve en düşük gol beklentisinde kaldığı Süper Lig maçını oynadı.

FOUNTAS İLKLERLE BAŞLADI

Trabzonspor'un sezon başı transfer ettiği Taxiarchis Fountas, takımını 1-0 öne geçiren golle aynı zamanda Trabzonspor'un bu sezon ligde attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti

HÜSEYİN TÜRKMEN İLK KEZ

Trabzonspor'un sezon başında yaşadığı sakatlıktan ötürü uzun süre sahalardan uzak kalan Hüseyin Türkmen de Antalyaspor karşısında ilk kez süre aldı. Karşılaşmanın 84'üncü dakikasında oyuna dahil olan Türkmen, Slovenya'daki sezon öncesi hazırlık kampının son günlerinde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanmıştı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, deplasmanda alınana Antalyaspor beraberliğini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Yerel basındaki başlıklar şu şekilde:

Kuzey Ekspres: Fırtına Antalya'da duruldu

Taka: Bu şartlarda bu kadar

Karadeniz: Erken attık, üstüne yatamadık

Sonnokta: Bu kadro ile bu kadar

Günebakış: 1 puan güzel

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Trabzonspor, Antalyaspor, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Antalyaspor ile berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü - Son Dakika


12:15
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56
Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31
Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31
Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08
Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08
Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07
Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56
İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü

Son Dakika
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31 Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31 Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08 Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08 Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07 Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56 İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü
10:45 Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30 Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 12:36:10. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Antalyaspor ile berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement