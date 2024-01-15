Trabzonspor, Antalyaspor ile berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü

Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 37 puanla 3'üncü sıradaki yerini koruyup, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Bordo-mavililerin son 3 deplasmandan galibiyetle ayrılma serisi ise Antalyaspor maçıyla sona erdi.

Süper Lig'in 20'nci hafta karşılaşmasında dün deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Deplasmanlarda oynadığı son 3 maçını da kazanan bordo-mavililerin, Antalyaspor beraberliği ile bu serisi de sona erdi. Antalyaspor ile berabere kalan bordo-mavili ekip, ligte 4'üncü ( Sivasspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir) beraberliğini elde etmiş oldu.

EN AZ ŞUT ÇEKİLEN MAÇ

Trabzonspor'un Antalyaspor karşılaşması istatistiklerde de ilginç sonuçları beraberinde getirdi. Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 105 maç kapsamında, Antalyaspor karşısında en az şut çektiği (4) ve en düşük gol beklentisinde kaldığı Süper Lig maçını oynadı.

FOUNTAS İLKLERLE BAŞLADI

Trabzonspor'un sezon başı transfer ettiği Taxiarchis Fountas, takımını 1-0 öne geçiren golle aynı zamanda Trabzonspor'un bu sezon ligde attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti

HÜSEYİN TÜRKMEN İLK KEZ

Trabzonspor'un sezon başında yaşadığı sakatlıktan ötürü uzun süre sahalardan uzak kalan Hüseyin Türkmen de Antalyaspor karşısında ilk kez süre aldı. Karşılaşmanın 84'üncü dakikasında oyuna dahil olan Türkmen, Slovenya'daki sezon öncesi hazırlık kampının son günlerinde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanmıştı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, deplasmanda alınana Antalyaspor beraberliğini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Yerel basındaki başlıklar şu şekilde:

Kuzey Ekspres: Fırtına Antalya'da duruldu

Taka: Bu şartlarda bu kadar

Karadeniz: Erken attık, üstüne yatamadık

Sonnokta: Bu kadro ile bu kadar

Günebakış: 1 puan güzel