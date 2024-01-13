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Trabzonspor, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Antalya'ya hareket etti. Kadroda 9 eksik bulunan Trabzonspor'da Orsic, Larsen, Umut, Göktan, Denswil, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Pepe ve Onuachu yer almadı. Trabzonspor'un Antalyaspor maçı kamp kadrosunda ise Uğurcan, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Baniya, Fernandez, Benkovic, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Bakic, Bakasetas, Enis Bardhi, Edin Vişça, Fountas, Enis Destan ve Poyraz Efe Yıldırım yer aldı.

Trabzonspor, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
13.01.2024 - 16:28,  Güncelleme: 16:29
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Trabzonspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Antalya'ya hareket etti.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Antalyaspor ile yarın karşılaşacak Trabzonspor müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idman yapan bordo-mavililer, taktik çalışması gerçekleştirdi. Trabzonspor kafilesi daha sonra saat 15.30'da Trabzon Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya gitti.

KADRODA 9 EKSİK

Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde; Orsic, Larsen, Umut, Göktan, sakatlıkları süren Denswil ve Abdülkadir Ömür ile Afrika Kupası'nda yer almak üzere ülkelerinin milli takımlarına katılan Trezeguet, Pepe ve Onuachu yer almadı.

Trabzonspor'un Antalyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Uğurcan, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Baniya, Fernandez, Benkovic, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Bakic, Bakasetas, Enis Bardhi, Edin Vişça, Fountas, Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım.

Kaynak: DHA
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