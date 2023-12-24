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Trabzonspor, Başakşehir ile berabere kalarak araya 30 puanla girdi - Son Dakika
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Trabzonspor, Başakşehir ile berabere kalarak araya 30 puanla girdi

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak lige verilen araya 30 puanla girdi. Batista Mendy'nin attığı golle ilk beraberliğini elde eden Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde iç sahada çıktığı üst üste 2 maçta puan kaybetti. Pepe'nin erken dönüşü ise sevindirici oldu.

Trabzonspor, Başakşehir ile berabere kalarak araya 30 puanla girdi
24.12.2023 - 14:10,
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Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, lige verilen araya 30 puanla girdi. İç sahada ilk beraberliğini alan bordo-mavililerde, ligde ilk golünü Başakşehir'e karşı bulun Batista Mendy ise başarılı performansıyla dikkati çekti.

Süper Lig'in 18'nci hafta karşılaşmasında dün sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Nisan 2022'den beri ilk kez iç sahada çıktığı üst üste 2 Süper Lig maçında puan kaybetti. Lige verilen araya 30 puanla giren bordo-mavililer, böylelikle sahasındaki ilk beraberliğini elde etmiş oldu.

MENDY SİFTAH YAPTI

Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği Batista Mendy, Başakşehir filelerini havalandırarak Süper Lig'deki ilk golünü atmış oldu. Başakşehir ağlarına gönderdiği gol oyuncunun Mayıs 2022'den (Angers formasıyla) bugüne kadar attığı ilk gol oldu. Mendy karşılaşma boyunca ortaya koyduğu performansla da dikkatleri çekti. Mendy maç boyunca yüzde 81 pas isabeti, 66 topla buluşma ve 6/7 ikili mücadele kazanma istatistikleri ile başarılı bir performans sergiledi.

PEPE SÜRPRİZİ

Trabzonspor'un Başakşehir ile oynadığı maçın 81'nci dakikasında Visca'nın yerine oyuna dahil olan Pepe'nin erken dönüşü ise sevindirdi. Süper Lig'in 14'ncü haftasında Kayserispor ile oynanan karşılaşmada sakatlanıp, Gaziantep FK ve İstanbulspor maçlarında forma giyemeyen Fildişi Sahilli oyuncu, beklenenden daha erken bir sürede sahalara yeniden dönmüş oldu.

TAKIMA 5 GÜN İZİN VERİLDİ

Süper Lig'e verilen 1 haftalık ara nedeniyle Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı da takıma 5 gün izin verdi. Bordo-mavili takım 19'uncu haftada deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına 29 Aralık'ta başlayacak.

Öte yandan Trabzonspor'un Başakşehir beraberliği kentteki yerel basında da yankı buldu. Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler Trabzonspor'un sahasında aldığı beraberliği manşetlerinde ilginç başlıklarla okuyucularına aktardı.

Yerel gazetelerin manşetleri şöyle:

Kuzey Ekspres: Bu futbolla nereye kadar

Taka Gazetesi: Keyfimiz de puanlar da kaçtı

Karadeniz Gazetesi: 1-1 eriyoruz

Sonnokta Gazetesi: Bu Trabzon kahreder

Günebakış Gazetesi: Trabzon'dan kötü final

Kaynak: DHA
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