Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan\'dan çok sert sözler

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili düzenlediği basın toplantısında 2 taraftarın tutuklandığını açıkladı.
"Kimse aklından şunu çıkarmasın; Trabzonspor camiası, yapılanları asla unutmayacak"diyen Doğan, "Televizyonda şaklabanlık yapanları da unutmayacak, sosyal medya delikanlılarını da unutmayacak, klavye delikanlılarını da unutmayacak ve hepsinin peşinden tek tek giderek hesabını soracak" ifadelerini kullandı.
İşte Doğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
"Konuşulacak çok şey var ama işin sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim. Türkiye'de hiç kimse, hiçbir camia, hiçbir kurum, hiçbir basın bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında bugüne kadar konuştuklarının hesabını bize verecekler. Bu konuşulanlar, bu davranış şekli Trabzonspor camiası tarafından unutulmayacak, hesabı tek tek sorulacak.
Pazar günü bizim de istemediğimiz, sonuçlarını tasvip etmediğimiz bir maç oynandı. Ali Koç Bey çok güzel açıklamalar yaptı. Çok teşekkür ederim. Doğrudur. Ali Bey ile maçtan önce konuştuk. Bizim Fenerbahçe Yönetim Kurulu ile aramızda hiçbir sıkıntımız yoktur! Üzerine basarak söylüyorum. Ali Bey maçtan önce beni aradı, durum hakkında bilgi aldı, konuştuk, yöneticilerle görüştük. Kadıköy'de bizi misafir ettikleri gibi, Trabzon misafirperverliğini göstermek için kendileriyle görüştük. Ali Bey örnek verdi, 'oğlumu Ertuğrul'a emanet ettim' dedi, doğru dedi.Trabzon'a oğlunu gönderdiği zaman benim kendi çalışanlarımca ilgilenildi, gezdirildi. Gayet de güzel yaptı beni aramakla. Bunun böyle olması lazım. Üzerine basarak söylüyorum. Benim de oğlum Galatasaray maçına gideceği zaman Dursun Başkan'ı, Beşiktaş maçına gidecekse Hasan Başkan'ı arayabilirim. Bunlar futbolun güzelliği.
Trabzonspor camiası içerde birbirini yiyebilir ama dışarıda her zaman tek yumruk halindedir. Siyasetçisinden iş adamına, tüccarına her türlü Trabzonlu, Trabzonspor'un haklarını savunmak için her şeyi yapacaktır.
Açık açık söylüyorum. İki takım üzerine kurulan bir lig, iki takım üzerine oynanan bir oyun, net olarak söylüyorum, iki takımın mücadelesinin Anadolu takımlarına yansıtılması. Anadolu takımlarından hunharca hesap sorulur gibi tüm sezon boyunca haklarının gasp edilmesi... Trabzonspor, Anadolu'nun ağabeyidir, en büyük savunucusudur. Bu şehrin taraftarları ve gençleri, futboldan ciddi anlamaktadır. Sahada neyin ne olduğunu görmüştür. Bu uzun zamandır bizleri, şehrimizi, Anadolu takımlarının başkanlarını, yöneticilerini sezon başından beri germektedir. Trabzonspor maçlarında devreye girmeyen VAR'daki sahtekarlar, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları olunca 3-5 pozisyon geriye giderek, bir şekilde bir bahane üreterek 90'larda, 90 artılarda yapılanları bu insanlar görmüyor mu?
İlk golden önce faul için VAR'ın devreye girmemesi, penaltıda kırmızı kartın verilmemesi, üçüncü golden önceki yine faulün verilmemesi... Bunun gibi şeyler gerçekten, bizim seyircimizi tahrik etmiştir. Bu doğrudur. Bu bizi de çok üzüyor. Şunu asla unutmamak lazım. Biz geldiğimiz günden beri adalet diyoruz, yıllardır adalet diyoruz. Kendi içimize de bakacağız. Sahada ne olursa olsun, seyircimiz ne kadar davasında haklı olursa olsun, ki haklıdır, hiçbir şekilde sahanın içerisine müdahale olmaması gerekiyordu. Sahaya inmekle bir şey olmuyor. Olacaksa biz yaparız, hem de kralını yaparız ama bir şey olmuyor.
Trabzonspor bu maçtan dolayı bir ceza almalıdır, alacaktır. Bu maçta, sahaya giren ve güvenlik tarafından etkisiz hale getirilen bir kişiye şerefsizce saldırıldı. Bu ne adamlığa ne delikanlılığa sığar. Tribünlere bakmak, elleri cebinde havalimanında o bakışları atmak... Bunun ne anlama geldiğini Fenerbahçeliler de biliyordur, zaten herkesi kast etmiyorum. Tribünlere el kol hareketi yapılırsa, olta çekme hareketi yapılırsa... Sonra da 'Sevinmek bizim hakkımız değil mi?' diyorlar. Tabii ki sevinmek herkesin hakkı. Trabzonspor ilk defa evinde maç kaybetmiyor.
Bu maçta, sahaya giren ve güvenlik tarafından etkisiz hale getirilen bir kişiye şerefsizce saldırıldı. Bu ne adamlığa ne delikanlılığa sığar.
Fenerbahçe içinde de oyuncuların abartmasını engellemek isteyenler vardı. Mesela Serdar Dursun, ben kendi arkadaşlarını kaç kere uyardığını gördüm.Son olarak biraz önce bir haber aldık, 2 taraftarımızın tutuklandığını öğrendik. Ben merak ediyorum. Türkiye'nin neresinde, hangi şehrine sahaya giren biri herhangi bir darp olayına girmediği halde tutuklanmıştır. Bunun neresinde adalet var?
Kimse aklından şunu çıkarmasın; Trabzonspor camiası, yapılanları asla unutmayacak. Televizyonda şaklabanlık yapanları da unutmayacak, sosyal medya delikanlılarını da unutmayacak, klavye delikanlılarını da unutmayacak ve hepsinin peşinden tek tek giderek hesabını soracak."
Son Dakika › Spor › Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok sert sözler - Son Dakika
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