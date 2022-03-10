Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

10.03.2022 18:42
Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve dar alan oyunları gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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