Trabzonspor\'dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler

Spor

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, 61 Saat'e açıklamalarda bulundu. Hakemler konusunda konuşan Kaya, "Alanyaspor maçında oynanan futbolu taraflı tarafsız herkes gördü. Trabzonspor'a, Trabzon şehrine, bütün Trabzonlulara bir operasyon çekiliyor. Galatasaraylısı da Fenerbahçelisi de Beşiktaşlısı da bana mesaj atıp 'Size neden bu yapılıyor?' diyor" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA GİDECEĞİZ"

Açıklamalarını sürdüren Nevzat Kaya, "Dün akşam (Cumartesi) toplantı yaptık. Bizim için dün akşamdan sonra MHK ve Federasyon yok hükmünde. Çünkü gözünün önünde olmayan penaltıyı verdi. VAR devreye girmedi. Sonra 90. dakikada attığımız golü vermedi. Ceza sahasında futbolcumuzun ayağına basıyor, hakem faul bile vermedi. Böyle bir tiyatroda, böyle bir durumda ne diyebiliriz ki? Artık bizim gidecek bir mecra kaldı, sayın Cumhurbaşkanımıza gideceğiz. Ona gideceğiz yani başka bir yolumuz kalmadı… " diye konuştu.

Kulübe ve başkan Ertuğrul Doğan'a operasyon yapıldığını iddia eden Nevzat Kaya, "Ben şahsi fikrimi söylüyorum. Bu problem sadece Ertuğrul Doğan ve yönetimin, Trabzonspor'un problemi değil. Trabzonluların, Trabzonspor'a gönül vermiş insanların problemi. Sezon başında bilinçli olarak Trabzonspor'a, Ertuğrul Doğan'a operasyon çekiliyor. Beşiktaş maçı, Antep, Fenerbahçe, Hatay, Alanya maçı.. Ortalama 15 - 16 puanımız gitti. Ben Trabzonspor taraftarı yönetici olarak söylemiyorum. Bunu dışardaki x takımını tutan insanlar söylüyor bana" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR BORÇSUZ OLACAK"

Yeni dönemde neler yapılacağı ile ilgili olarak ise Nevzat Kaya, "Ben Trabzonsporluyum. Ben başkanlar değişince değişen bir adam değilim. Diğerleri gibi… Ben 1993'te bu kulübe ilk üye olduğum günden itibaren Trabzonspor'un hem maddi manevi emrindeydim. Başkanlar değişti, yöneticiler değişti benim Trabzonsporluluğumdan bir şey değişmedi. Başkan bana gel dediği gün maddi manevi üstümüze ne düşüyorsa geldik. Yeni dönemde üstümüze ne düşüyorsa her zaman yapmaya hazırız. Her zaman Trabzonspor'un emrindeyiz. Yeni dönemde çok önemli proje ve sponsorluklarımız var. Aralık ayından itibaren açıklamaya başlayacağız. Çok önemli projelerimiz var. Trabzonspor 1 sene içinde borçsuz kulüp olacak. Benle alakalı sponsorluklar da var, genel çalışmalar da var. Aralık ayı içinde başkanımız açıklayacaktır." dedi.

ANTHONY NWAKAEME

Son olarak sakatlığı bulunan Antony Nwakaeme için konuşan Nevzat Kaya, "Nwakaeme ile görüşüyorum. Kendisi sakatlığı nedeniyle bizler kadar üzgün. Kasımpaşa ve Galatasaray maçıyla sahalara dönecek. Bu durumdan o da hoşnut değil. Hakkımızın yenildiğini o da düşünüyor. Dün akşam 1 saate yakın konuştuk. Durum değerlendirmesi yaptık, o da üzgün…" sözlerini sarf etti.