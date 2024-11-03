Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında Okay Yokuşlu ile golü buldu ancak hakem Oğuzhan Çakır, Okay'ın golden önce Mert Müldür'e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Sarı-lacivertliler, iptal olan golden 5 dakika sonra 1-0 öne geçerken, bordo-mavili takımdan tepki paylaşımı geldi.

03.11.2024 20:01  Güncelleme: 20:11
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Papara Park'ta kozlarını paylaştı. Yoğun tempoda geçen karşılaşmanın ilk yarısına bordo-mavililerin iptal olan golü damga vurdu.

FAUL GEREKÇSİYLE İPTAL EDİLDİ

Maçın büyük bölümünde daha etkili olan ve birçok gol pozisyonuna giren Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, 37. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi fakat hakem Oğuzhan Çakır, Okay'ın kafa vuruşundan önce Mert Müldür'e faul yaptığını belirterek golü iptal etti. Trabzonsporlu futbolcular gol için itirazda bulunsa da hakem oyunu serbest vuruşla devam ettirdi.

İşte o pozisyon;

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

5 DAKİKA SONRA FENERBAHÇE ATI

Fenerbahçe, tartışmalara neden olan bu pozisyondan 5 dakika sonra öne geçti. Trabzonspor'da Edin Visca, kendi yarı alanının sağında Mert Müldür'e kaptırdığı top sonrası Fenerbahçe kontra atağa çıktı. Mert, sol kanattaki En Nesyri'ye pasını verdi. En Nesyri'nin ceza sahasına yerden açtığı ortada Fred, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Sarı-lacivertliler, bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

TRABZONSPOR'DAN SERT TEPKİ

Trabzonspor, 1-0 geride kapattığı Fenerbahçe maçının devre arasında Okay Yokuşlu'nun attığı golün iptal edilmesine tepki gösterdi. Bordo-mavililerden yapılan paylaşımda, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Karadeniz ekibi, iptal olan golün videosunu da paylaşarak "Bravo" notunu düştü.

İşte o paylaşımlar;

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon
Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon

Oğuzhan Çakır, Okay Yokuslu, Okay Yokuşlu, Mert Müldür, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Bilişim Hurda:
    Malum yapı TRABZONSPOR un golünü yedi 62 29 Yanıtla
  • Chef Cecey:
    devamm birsey yok 22 21 Yanıtla
  • Tazmanya:
    AGLA 5S.COCUGU PAF TAKIMIZINI TOKATLIYOR FB HURDACI TENEKECI 10 25 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ulan Yine Hakem Taraf Tutuyor Şu Bir Gerçek Şampiyon Galatasaray olacak 23 8 Yanıtla
  • Tazmanya:
    AGLA 5S COCUKLARI 8 20 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Bal gibi faul gözünüz körmü 11 12 Yanıtla
  • Ankara null:
    rezil hakem fb yi tutuyor rezillik yaa 12 8 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Penaltı Kullanacak TS koyacak 12 5 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    tazmanya kardeş a nnenle maçı izliyoruz oda faul yok dedi. 7 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS UN ANASI USLANDI ŞİMDİ BU TAZMANYA NIN ANASI CIKTI 5 5 Yanıtla
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