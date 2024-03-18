Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı

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Dün akşam oynanan ve sahanın savaş alanına döndüğü Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada, sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı şahsın Rize yolunda yakalandığı ve korner direğiyle Mert Müldür'e saldıran E.T. isimli şahsın passolig sahibi olmadığı ortaya çıktı.

18.03.2024 10:45  Güncelleme: 10:49
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ali Yerlikaya, "Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yaptığı açıklamanın tamamı şöyle;

Maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde atan C.K. isimli şahıs, müsabaka esnasında tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

SAHAYA İLK GİREN ŞAHIS RİZE'YE KAÇARKEN YAKALANDI

Müsabaka sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı şahsın kaldığı otel tespit edilmiş, otelde yapılan araştırmada şahsın otelden ayrıldığı anlaşılmış, Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

KORNER DİĞİYLE SALDIRAN ŞAHSIN PASSOLİGİ YOKMUŞ

Müsabaka sonunda sahaya atlayıp korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan şahsın, stadyuma giriş yapmış olduğu passolig sahibinin C.Ç. olduğu tespit edilmiş, sahaya giren şahsın passolig sahibi olmadığı anlaşılmış, yapılan incelemelerde sahaya giren E.T. isimli şahıs Araklı ilçesinde yakalanmış ve gerekli soruşturma başlatılmıştır.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPANLAR DA YAKALANDI

Müsabaka sonunda sahaya girerek Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'i darp edenşahsın O.B. olduğu tespit edilmiş, şahıs Kalkınma Mahallesi'nde yakalanmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Müsabaka sonrası yapılan kamera çalışmaları sonucunda sahaya girdiği tespit edilen A.S., B.T. isimli şahıslar yakalanarak, haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Şu ana kadar tespit edilen 12 şahıs ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı

FUTBOLCULAR İÇERİ ZOR GİRDİ

Fenerbahçeli futbolculara saldıran Trabzonsporlu taraftarları güvenlik güçleri engellemeye çalıştı. Bazı futbolcular, kargaşanın arasında kalırken bazıları soyunma odasına zor girdi.

OSAYI TARAFTARI YUMRUKLADI

Yeşil sahanın karıştığı o anlarda ise Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel ise, kendisine doğru koşan bir Trabzonspor taraftarına yumruk attı. Yüzü maskeli taraftar, yumruğun etkisiyle yere düştü. Osayi Samuel ise, yere düşen taraftara yumruk atmaya devam etti. O anlar ise kameraya yansıdı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı

BATSHUAYİ TRABZONSPOR TARAFTARINA DÖNER TEKME ATTI

Yeşil sahanın karıştığı o anlarda ise Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi ise, kendisine saldırdığını düşündüğü bir Trabzonspor taraftarına döner tekme attı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı

TARAFTARDAN LİVAKOVİC'E YUMRUK

O anlarda güvenlik güçlerinden kurtulan bir taraftar, Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Livakovic'e yumruk attı. Yediği yumruk sonrası sarsılan kaleci yere düştü.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • METİN AKSOY : taraftara saldıran futbolcular hakkında işlem varmı ?? 48 173 Yanıtla
  • Tuna güler: 12 mi, Şakamısınız? Bütün stad sahaya indi. Saha katiller, gaspçılar, vatan hainleri ile doluydu ve sadece 12 kişi mi? 154 31 Yanıtla
  • Ahmet Demir: En ağır ceza verilmeli hatta TS FB maçları bundan sonra Tdabzonda oynanmamalı 89 18 Yanıtla
  • Muhammed Kalkan: Sadece 12 mi Trabzonlu bakanlar devreye girmiş 74 12 Yanıtla
  • Alperen Umut: "Bildiğim şudur ki; Fenerbahçe haksızlığı hak olarak kabullenmiş bir kulüptür." -Özkan Sümer 20 46 Yanıtla
  • Cengiz Altıntaş: Çekin pis salyalarınızı trabzonspor isminden. Adam olacaksınız. 14 48 Yanıtla
  • emre baykara: Taraftar mı ? Futbolculara saldırmaya gelen yüzü maskeli terörist demek istedi sanırım 37 5
  • ALI YANIK: Sen bi göz doktorundan randevu al, onlar güvenlik, polisdi, ve Fenerbahçe'ye en güzel şekilde uçağın içine kadar eşlik etti, provakatörlük ve cahilliği bırak onlar taraftar olsa o futbolcular oradan çıkabilirmiydi? 3 16
  • mert çelik: futbolcu kendını korudu..sen ne içiyon 1 1
  • mert çelik: taraftarına soyle sahaya ınmesın kurala uysun,sende egıtımını tam al 0 1
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