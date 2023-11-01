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Trabzonspor Futbol Okulu Öğrencisine Biber Gazlı Saldırı - Son Dakika

Trabzonspor Futbol Okulu Öğrencisine Biber Gazlı Saldırı

Son Güncelleme: 01.11.2023 09:20

Bursa'da bir çocuk, bisikletiyle gelen bir kişinin biber gazlı saldırısına maruz kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Trabzonspor Futbol Okulu, öğrencilerine yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Bursa'da arkadaşıyla oturan 9 yaşındaki çocuk, bisikletiyle gelen bir kişinin biber gazlı saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, küçük çocuğun Trabzonspor Futbol Okulu'nda öğrenci olmasından dolayı bordo mavili kulüpten açıklama yapıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, arkadaşıyla oturan Trabzonspor formalı 9 yaşındaki bir çocuk, sokak arasında bisikletiyle ilerleyen bir kişinin önce hakaretlerine ardından biber gazlı saldırısına uğradı. Acı içinde kalan çocuk nefes almaya çalışırken, saldırgan bisikletiyle olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından fenalaşan çocuk, hastanede tedavi altına kaldırıldı.

Trabzonspor Futbol Okulu'nda sporcu olduğu öğrenildi

Görüntülerin ardından Trabzonspor Kulübü açıklama yaparak olayın takipçisi olacaklarının altını çizdi. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Bursa'da henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, 9 yaşındaki Trabzonspor Futbol Okulu mensubu öğrencimize önce hakaret edip sonra da yüzüne biber gazı sıkarak asla kabul edilemez bir saldırı gerçekleştirmiştir. Biber gazının etkisinden ötürü hastanede tedavi gören genç taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; saldırıyı gerçekleştiren bu şahsın bir an önce yakalanarak gereken cezayı alması için konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Futbol Okulu Öğrencisine Biber Gazlı Saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor Futbol Okulu Öğrencisine Biber Gazlı Saldırı - Son Dakika
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