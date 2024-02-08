Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni uzatmalarda mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni uzatmalarda mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Trabzonspor, Gençlerbirliği\'ni uzatmalarda mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan maçta Trabzonspor, uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.

08.02.2024 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Mert Güzenge, Hüseyin Aylak, Mert Bulut

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertuğrul Çetin, Nzaba, Wu, Musa Çağıran, Yiğit Efe Demir, Özgür Çek (Dk. 70 Oğuzhan Berber),  Ensar Kemaloğlu (Dk.106 Amilton), Akabueze, Kayode (Dk.82 Jimmy Durmaz), Oltan Karakullukçu, (Dk.66 Buğra Çağıran), Melih Bostan (Dk.66 Mustapha Yatabare)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, (Dk.46 Meunier), Fernandez (Dk.91  Berat), Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş (Dk.82 Gökhan Gürbüz), Visca, Bardhi, Trezeguet (Dk.116 Benkoviç), Enis Destan

GOLLER: Dk. 14 Melih Bostan (Gençlerbirliği)- Dk. 90+6 Eren Elmalı, Dk. 105+1 Trezeguet (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Oğuzhan Berber, Jimmy Durmaz, Amilton (Gençlerbirliği) - Eren Elmalı (Trabzonspor)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a normal süresi 1-1 biten mücadelenin uzatmalarında 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor bu mücadelenin ardından adını çeyrek finale yazdırdı.

9'uncu dakikada Musa'nın hatasında Enis Bardhi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bardhi'nin ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

13'üncü dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Ensar'ın pasıyla buluşan Akabueze'nin şutu direği sıyırarak auta çıktı.

14'üncü dakikada Gençlerbirliği golü buldu. Ani gelişen atakta Melih Bostan orta sahadan aldığı topla tüm savunmayı geçerek kaleci Uğurcan'ın solundan topu filelere gönderdi: 1-0.

24'üncü dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın şutu savunmadan sekerek kaleci Ertuğrul'da kaldı.

42'nci dakikada Visca'nın pasıyla ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Mehmet Can'ın şutunda kaleci Ertuğrul mutlak golü önledi.

İlk yarı 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ile sona erdi.

54'üncü dakikada kendi sahasından aldığı topla Trabzonspor ceza sahasına giren Nzaba'nın şutunda ağlara gitmekte olan top Oltan'a çarparak auta çıktı.

59'uncu dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Visca'nın ortasında, Trezeguet'in kafa vuruşunda top kaleci Ertuğrul'u da geçerek üst direkten döndü.

90+1'nci dakikada Trezeguet'in pasıyla buluşan Enis Destan kale sahası içinde topu üsten auta gönderdi.

90+6'ncı dakikada Meunier'in sağ taraftan yaptığı ortaya yükselen Eren Elmalı topu kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-1.

Mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi.

97'nci dakikada Berat'ın sağ taraftan yaptığı ortaya yükselen Trezeguet'in kafa vuruşunda top kaleciyi geçerek üst ağlarda kaldı.

105+1'inci dakikada Visca'nın sağ taraftan yaptığı ortada topla buluşan Trezeguet'in şutunda top filelere gitti: 2-1.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
    22:53 Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

    Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.

  • İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
    22:20 İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

    İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    22:01 Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    21:15 Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

  • 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu
    20:42 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu

    UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

  • Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı
    20:17 Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı

    Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.

  • Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı
    19:37 Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.

  • Futbolda devrim gibi karar! Mavi kart uygulaması hayata geçiriliyor
    19:01 Futbolda devrim gibi karar! Mavi kart uygulaması hayata geçiriliyor

    Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda devrim gibi bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Şimdilik profesyonel liglerde uygulanmayacak sistem pilot aşamasında Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında denenebilir.

Türkiye Kupası, Gençlerbirliği, Eren Elmalı, Trabzonspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni uzatmalarda mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 23:20:20. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni uzatmalarda mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement