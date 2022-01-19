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Trabzonspor, Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Trabzonspor, Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı

19.01.2022 22:03
Trabzonspor, Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı

Geçen hafta deplasmanda Sivasspor'la berabere kalan Trabzonspor, Giresunspor karşısında da aynı sonucu yaşadı. Umut Nayır'ın 68'de attığı gole 78'de Cornelius karşılık verdi. 90+5'te Bakasetas penaltı kaçırdı. Tekrar edilen penaltıda Bakasetas bir kez daha topun başına geçti, yine atamadı.

Trabzonspor, evinde kabus gibi bir son yaşadı. Bordo-Mavililer, Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçta ilk yarı sessiz geçti, 68'de Umut Nayır perdeyi açtı.

BASKI ARTTI

Trabzonspor, 78'de Cornelius ile skoru eşitledi. Bu dakikadan sonra kaleyi ablukaya aldı. Bordo-Mavililer, 90+4'te penaltı kazandı.

Lider evinde kabusu yaşadı! Trabzonspor'a Okan Kocuk 'Dur' dedi
Tekrar edilen penaltıdaki ihlal sebebi. Ceza sahası içine şuttan önce oyuncular girdi.

İKİ KEZ KAÇIRDI

Topun başına geçen Bakasetas, Okan Kocuk'a takıldı. İhlal sebebiyle penaltı tekrar edildi. Okan Kocuk, Bakasetas'ın penaltısını bir kez daha kurtardı. Trabzonspor kaçırdığı 2 penaltıyla 2 puanı da evinde bıraktı.

Lider evinde kabusu yaşadı! Trabzonspor'a Okan Kocuk 'Dur' dedi
Okan Kocuk ikinci penaltıyı kurtardı.

AVCI'NIN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLDİ

Trabzonspor'da Abdullah Avcı cezası sebebiyle kenarda yer alamadı. Avcı Sivas maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşmüştü. Takımın orta sahadaki yükünü çeken tecrübeli yıldız Hamsik de ağrıları sebebiyle kadroya dahil edilmedi.

GALATASARAY MAÇI VAR

Trabzonspor pazar günü Galatasaray'a konuk olacak. Bordo-Mavililer'in bu sezon derbi karnesi hayli iyi. Ancak Galatasaray da çıkışa geçmek istiyor.

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Mehmet Umut Nayir, Galatasaray, Giresunspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor, Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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