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Trabzonspor, İzmir'e gitti - Son Dakika

Trabzonspor, İzmir'e gitti

20.12.2021 16:59

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Altay ile yapacağı maç için özel uçakla İzmir'e gitti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Altay ile yapacağı maç için özel uçakla İzmir'e gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra İzmir'e hareket etti.

Bir grup taraftar, havalimanında bordo-mavili takımı uğurlayarak Marek Hamsik ve Berat Özdemir'e çiçek verdi. Taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya da sevgi gösterilerinde bulundu.

Bordo-mavililerin 23 oyuncudan oluşan kafilesinde sakatlığı bulunan Nwakaeme yer almadı.

Trabzonspor, İzmir'e gitti
Trabzonspor, İzmir'e gitti
Trabzonspor, İzmir'e gitti
Trabzonspor, İzmir'e gitti
Trabzonspor, İzmir'e gitti

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, İzmir'e gitti - Son Dakika Spor


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