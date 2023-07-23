Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Transfer İhtimalini Açıkladı - Son Dakika
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Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Transfer İhtimalini Açıkladı

23.07.2023 15:42

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Galatasaray veya Avrupa'dan teklif aldığını ve kulübün kabul edeceği bir teklif olması durumunda transferin gerçekleşebileceğini belirtti. Uğurcan, kulübün menfaatini düşündüğünü ve Trabzonsporlu olduğunu vurgulayarak, kulübün kararının kendisi için önemli olduğunu ifade etti. Uğurcan Çakır, performansıyla da dikkat çekiyor. Bordo-mavili formayla 212 maça çıkan Uğurcan, 256 gol yediği maçlarda 59 maçta ise kalesini gole kapattı.

Süper Lig devi Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Galatasaray veya Avrupa'ya transfer olabileceğini söyledi. Çakır, kulübün kabul edeceği teklif olursa işin değişebileceğini belirtti.

"KULÜBÜMÜZ NE DERSE O OLUR"

Yayıncı kuruluşa konuşan Çakır, "Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu, bana teklifin geldiği ama benim yönetime götürmediğim teklifler bile oldu. Çok şey yazılıyor ama ben kulübümün menfaatini düşünüyorum. Trabzonsporluyum, burası benim yuvam. Burada olmaktan çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa... Kulübümüz ne derse o olur" dedi.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Bordo-mavili formayla toplamda 212 maça çıkan Uğurcan, söz konusu mücadelelerde 256 gol yerken 59 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

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YORUMLAR (1)
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