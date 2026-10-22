Trabzonspor, Konferans Ligi'nde Hearts'ı 2-0 yendi, hocası Reis 6 puandan memnun - Son Dakika
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Trabzonspor, Konferans Ligi'nde Hearts'ı 2-0 yendi, hocası Reis 6 puandan memnun

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Trabzonspor, Konferans Ligi\'nde Hearts\'ı 2-0 yendi, hocası Reis 6 puandan memnun
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 2'nci hafta maçında sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup etti. Teknik Direktör Thomas Reis, iki maçta 6 puan aldıklarını belirterek oyuncularını kutladı; Saviolo'nun sakatlığının ciddi olmamasını umduğunu söyledi.

TRABZONSPOR, UEFA Konferans Ligi 2'nci hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Hearts'ı 2-0 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Hearts Teknik Direktörü Wouter Vrancken, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, galibiyet için oyuncularını kutlayarak, "İlk 15-20 dakika maça girmekte aslında biraz zorlandığımız bir maç oldu. Aslında normal de bir durum. Birçok değişikliğin olduğunu görebiliyoruz takımda. Tamamıyla yeni bir orta saha sizin de gördüğünüz gibi. Arka dörtlüde yine keza değişikliklerin olduğu bir defans dörtlümüz vardı bugün. İlk fırsatı aslında rakibimiz Hearts takımı buldu. Direkten dönen bir kafa vuruşları oldu. Onun dışında aslında daha iyi oynadığımız bir maç oldu bizim adımıza. Çünkü iyi fırsatlarımız da vardı. İlk golü de bu şekilde bulduk. İkinci yarıyı değerlendirecek olursak bizim adımıza golün gelmesiyle birlikte her şeyin kontrol altında olduğu, tamamıyla kontrolün bize geçen bir ikinci yarı oldu. İki maçta alınan 6 puan var. Bu puanlar da beni gayet mutlu ediyor" dedi.

'SAVIOLO'NUN SAKATLIĞININ CİDDİ OLMAMASINI UMUYORUM'

Saviolo'nun sakatlık durumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Henüz doktorla sakatlığı hakkında konuşmadık. Şu an için durumuyla ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Sakatlığının ciddi olmamasını umuyorum" diye konuştu.

'İYİ SAVUNMA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜÇ'

Thomas Reis, takım savunmasının önemine dikkat çekerek, hücum hattının her maçta gol atabilecek kaliteye sahip olduğunu söyledi. Oyuncularının savunmada birbirleri için mücadele etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Reis, "Bizim için iyi bir savunmanın ne kadar önemli olduğunu söylemiştim. Çünkü hücum hattımız her maçta gol atabilecek, her maçta iyi işler çıkarabilecek bir hücum hattı. Dolayısıyla bizim savunmada iyi bir duruş göstermemiz, iyi savunmamız bizim adımıza çok önemli. Bugün ya da diğer maçların tamamında takımın savunmada ne kadar mücadele ettiği, birbiri için koştuğu, birbiri için savaş verdiğini görmek de çok güzel aslında. Bunu görmek bizi mutlu ediyor. İyi bir savunma bizim için önemli bir güç. Bunu da en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü hücum hattımızın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz" ifadelerinde bulundu.

'DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ'

Reis, Cabral'ın gördüğü kırmızı karta ilişkin soruya, "Kırmızı kartıyla ilgili şunu ifade edeyim. Neyi düşündüğümü çok ifade etmek istemiyorum. Çünkü Samsun'da da benzer durum yaşandı. Orada da bir kırmızı kart yaşadık. Bu tür pozisyonlarda daha dikkatli olmalıyız. Genç oyuncular elbette böyle hatalar yapabiliyor. O da çok mutsuz yaşanan bu durumdan dolayı. Daha dikkatli olmalıyız" yanıtını verdi.

'ONUACHU İÇİN RİZESPOR MAÇI ERKEN OLABİLİR'

Takımdaki diğer sakat oyuncuların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Thomas Reis, "Paul Onuachu hakkında şunu ifade edebilirim. Rizespor maçı belki kendisi için biraz erken olabilir. Belki başlaması için erken olacak ama umuyorum Rizespor maçından sonra burada bizimle beraber olacaktır. Mustafa'nın Rizespor maçıyla birlikte kadroda olmasını bekliyoruz. O da umuyorum en kısa zamanda en iyi haliyle yine tekrar bizimle beraber olacak" diye konuştu.

Hearts Teknik Direktörü Wouter Vrancken ise maç değerlendirmesinde "Böyle maçları oynamak kendi güvenimizin artması açısından çok önemli. Çünkü önümüzdeki hafta sonu da maç oynayacağız. Bunun için de oraya çıkmak ve oynamak bizim için önemli. Bütün çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Thomas ReisTrabzonsporKonferansHeartsSporSon Dakika

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