Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika
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Trabzonspor maçından notlar

06.03.2022 17:53
Trabzonspor maçından notlar

Fenerbahçe'de 2 değişiklikSarı-lacivertlilerde 4 eksikMesut Özil yedekTaraftarlardan destekAbdullah Avcı'dan 5 değişiklikTrabzonspor'da 4 eksikMustafa AKIN - Sezer AFŞAR / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti.

Fenerbahçe'de 2 değişiklik

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Mesut Özil yedekTaraftarlardan destek Abdullah Avcı'dan 5 değişiklik Trabzonspor'da 4 eksik

Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Zorbay Küçük düdük çaldı. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Deniz Caner Özaral üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Arda Güler'in yerine Mert Hakan, Berisha'nın yerine ise Serdar Dursun'a görev verdi.İsmail Kartal, mücadeleye şu 11'le çıktı: Altay Bayındır - Osayi Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Szalai, Mert Hakan Yandaş, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun.SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİKFenerbahçe'de 4 futbolcu Trabzonspor maçında görev alamadı. Sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bu maçta forma giyemedi. MESUT ÖZİL YEDEKFenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından Trabzonspor maçında kadroya dahil edildi. Özil, hastalık ve sakatlığı sebebiyle uzun bir ara takımdan ayrı kalırken, 8 maç sonra kadroda yer aldı. Ligde en son 10 Ocak'ta oynanan Altay mücadelesinde görev alan Mesut Özil, 5 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Avrupa maçında görev alamamıştı. Özil, Trabzonspor maçına yedekler arasında başladı. TARAFTARLARDAN DESTEKFenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçına yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar Ülker Stadyumu'nu tamamen doldururken, takımlarına destek tezahüratlarında bulundu.  ABDULLAH AVCI'DAN 5 DEĞİŞİKLİKTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fraport TAV Antalyaspor'a karşı oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı. Avcı, savunmada sakat olan Vitor Hugo'nun yerine Ahmetcan Kaplan'a, sağ bek pozisyonunda Serkan Asan yerine Bruno Peres'e, orta sahada Berat Özdemir yerine Abdülkadir Ömür'e, hücum hattında ise Jean Kouassi yerine Anthony Nwakaeme'ye ve Djaniny yerine Andreas Cornelius'a forma verdi. Trabzonspor, Fenerbahçe karşısına şu ilk 11 ile çıktı: Uğurcan Çakır - Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısına 4 futbolcusundan eksik çıktı. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo, Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı, önemli karşılaşma öncesinde kadroda yer almadı.


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Kaynak: DHA

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