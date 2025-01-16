TRABZONSPOR, Süper Lig'in 20'nci haftasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman sprint çalışmasıyla sona erdi. Bordo mavili takım, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?