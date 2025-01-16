Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maç öncesinde antrenman yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular dayanıklılık çalışması ve sprint yaptı.

16.01.2025 19:29  Güncelleme: 19:36
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TRABZONSPOR, Süper Lig'in 20'nci haftasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman sprint çalışmasıyla sona erdi. Bordo mavili takım, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA

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