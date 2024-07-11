Abdullah Avcı: Şu anda en keyif aldığım kamp ortamı - Son Dakika
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Spor

Abdullah Avcı: Şu anda en keyif aldığım kamp ortamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımda rekabetin üst düzey olduğunu ve son zamanlarda en keyif aldığı kamp ortamının bulunduğunu söyledi. Avcı, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve forvet, stoper ve orta saha mevkilerine takviye yapacaklarını belirtti. Ayrıca genç oyuncuların takıma kazandırılması konusunda da açıklamalarda bulundu.

11.07.2024 14:39
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımda rekabetin üst düzey olduğunu, şu anda son zamanlarda en keyif aldığı kamp ortamının bulunduğunu söyledi.

Abdullah Avcı, sezon öncesi hazırlıklarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdüren bordo-mavili takımın kamp yaptığı otelde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek sohbet etti.

Burada kendisine yöneltilen soruların da yanıtlayan Avcı, yaptıkları transferlerle takımdaki rekabet ortamının arttığını belirterek, "Örneğin bugün Eren'in performansından memnunuz ama Barisic'in gelmesi ile beraber rekabet daha iyi hale geldi, yani vites yükseliyor. Cihan Çanak'ın olması her tarafta alternatif, hızlı, şiddetli olması diğerlerini rekabette tutuyor. Son zamanlarda en keyif aldığım kamp ortamı şu anda." dedi.

Avcı, çok iyi çalışma ortamı yakaladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hava şartlarının bize olumsuz tarafı yok. Sadece saatleri değiştirdik. Çalışmalarımızda en ufak bir değiştirme, aksaklık yok. Zaten hazırlıklarının üçüncü haftasındayız. Trabzon 1 hafta, burada üçüncü haftadayız, dördüncü hafta da müsabaka haftası oluyor zaten. Onun için şu ana kadar planların hepsini hem savunmayı hem hücumu ayrı ayrı uyguluyoruz. Şu anda benim için çok keyifli bir kamp dönemi. Enerjisi iyi bir grup. Teknik ekip de öyle. Borna (Barisic) geldi, Orsic eski takım arkadaşı, Edin orada aynı hemşerisi öteki tarafta, hepsi bir arada oturuyor. Ozan geldi Eren'le milli takımda beraber. Herkesin daha öncesinden birbiriyle bağlantısı var. Altyapıdan gelen çocuklar zaten sene içerisinde bizimle temas halindeler ve gelip gidiyorlar, bir sıkıntı yok."

"Rekabet güzeldir"

Bu sezon Lig, Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası'nda 55 civarında resmi karşılaşma oynayacaklarını düşündüklerini anlatan Avcı, " Hesaplamalarımız onun üzerine. Bu her oyuncuyu hazır tutar, forma şansı verir. Bir genç oyuncu sana gelmeye kalktığında önünde marka değeri bir oyuncu olduğunda yüksek bir oyuncu olduğunda kaygısı olabilir ki böyle oldu da. Onun için rekabet güzeldir. Planlamayı da ona göre yapacaksın. Rotasyonları çok daha rahat yapabilirsin, sakatlanma riskini aza düşürebilirsin. Kolay değil haftada 3 maç oynamak. Edin Visca 33 yaşında sprinter bir oyuncu. Sen 3 tane maça sokarsan üst üste 7 günde ama onun alternatifi veya onun rekabette olduğu oyuncunun performansı balansta dengeyi sağlar ve iyi olur. UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları hazırlık maçı planlaması gibi oldu." ifadesini kullandı.

"Forvet, stoper ve orta sahaya transfer"

Transferle çalışmalarını sürdürdüklerini ve takıma 2-3 transfer yapmayı planladıklarını belirten Avcı, şunları söyledi:

"Forvet, stoper ve orta saha mevkilerinde transfer çalışmamız var. Yerli havuzu dar biliyorsunuz ona da bakıyoruz. Kolay da olmuyor, yabancı da sayısal durumun netlik kazanması gerekiyor. Mevcuttan çıkan olacak. Şu an itibarıyla 12 yabancı oyuncu burada bulunan. Yani dolu gibisin şu an itibarıyla. Dışardakiler hariç, buradan giden olabilir, yerine gelen olabilir, öyle değerlendireceğiz. Yabancı da bakıyoruz yerli de bakıyoruz. Kolay olmuyor. Mevcuttan belki çıkıp o açığı bir tanesi kapatırsa 2 oyuncu alırız. O dönemi biraz daha kamp dönemi biraz belirliyor şu an itibarıyla hazırlık maçları belirliyor. Bir tane böyle yerli oyuncu kazanabilir miyiz, gençlerden birisi pat diye oynar mı? Öyle heyecanımız, beklentimiz var işin açıkçası. Böyle adım atanlar da var. Umarım öyle olursa tasarruf açısından da iyi olur. Pasaportla uğraşmazsın yerli pasaportun olur, o açıdan çok önemli."

Avcı, Uğurcan ve Mendy konusunda bir ayrılık bekleyip beklemediğine ilişkin bir soru üzerine şu ana dek bu oyuncularla ilgili bir gelişmenin olmadığını aktardı.

"Cornelius, Onuachu ve Sörloth tarzı profiller uygun"

Avcı, forvet oyuncusunun hangi tarzda olması gerektiği yönündeki bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Türkiye'de ve Trabzonspor'da bir gerçek var. Trabzonspor'un son 3 santraforu baş oyuncusu ve hepsi faydalı oldu bu ligde. 15'er tane ortalama goller... Cornelius, Onuachu ve Sörloth, bizim ligimize de uygun profil bunlar. Tabii bu konuda beklerin Thomas gibi Edin gibi ise kenar oyuncuların çok faydalı oluyor. O profilden devam etmeyi düşünüyoruz santrafor olarak. Bu Onuachu mu olur onu bilmiyorum. Parası ekonomisi, değerlendirilir. Onuachu sayısal olarak istatistik olarak başarılı oldu. Baktığında geldiğinde hazır değildi sezon başı yaşanmış, Afrika Kupası'nda bir ay yoktu, sakatlığında yoktu ona rağmen baktığında 15 gol attı."

Geçen sezon kampında sakatlanarak uzun süre takımdan ayrı kalan Orsic'in Macaristan kampına hazır geldiğini vurgulayan Avcı, "Şu anda çok hazır geldi. Fiziksel olarak çok iyi durumda. Çalışmış durumda, şu an iyi durumda hazırlık maçlarında bakacağız performansı ne olacak, gidişatına bakacağız." dedi.

Avcı, stoper mevkisinde geçen sezon Mendy ve Denswil'i de kullandığını dile getirerek, "Bir devreye yakın oynadılar orada. Faydalı da oldular bize. Ama rekabeti artırabilmek için... Orada Rayan iyi ama Ali de fena gitmiyor. Ama bir tane net orada almamız gerekir." ifadesini kullandı.

Takım kaptanının Uğurcan olduğunu belirten Avcı, "Çakır zaten takımın kaptanı, Visca'nın zaten öyle bir rolü var. Herkes onu gösterdi. Geldiğinden beri aynı 18 yaşındaki gibi çalışıyor. Bir tane antrenman kaçırmadı. Şampiyonluktan sonra sakatlanması bizi çok yordu." diye konuştu.

Avcı, Muhammed Cham transferiyle ilgili de "Kulübü ile ilgili fiyat yüksek olduğu için şu anda durdu. 8 de 10 da oynuyor. Öyle bir oyuncu profili ile hem 4-4-3 oynuyor hem 4-3-1 oynuyor." dedi.

"Draguş, kampa katılacak"

Denis Draguş'un yarın takımın kampına katılacağını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Bazı oyuncular vardır kullanışlı oyuncular. Draguş ön tarafın üçünde de oynuyor. Üçünde de kullanabileceğin, 4-4-2'de kullanabileceğin, 2'de kullanabileceğin, tekte kullanabileceğin, hem sağda hem solda kullanabileceğin bir oyuncu. Alırken öyle düşündük. 12'sinde Draguş geliyor. Nikahı vardı. Meunier'in sakatlığı, tedavisi vardı. 18 Temmuz akşamı Trabzon'da yeniden hazırlıklarına başlayacağız. Takımdan ayrılacak oyuncular transfer durumlarına göre netleşecek."

Genç oyuncuların performansı

Avcı, genç oyuncuların takıma kazandırılması konusunda da şunları söyledi:

"Her oyuncudan her an her dakika aynı performansı bekleme ihtimalin yok. Bazılarını bekleyeceksin, bazıları senin organizasyonunun içinde olmayacak rekabetin içinde olacak. Bir tanesi belki iki sene sonra gelecek. Gelmediğinde baskı yaptığımız sürece bunları tüketiriz. Ailesi var, okulu var, takımın içi var, sokak var. Devamlı oyuncuya kaçak enerji veriyor. 'Ya şu A takımda oynuyor da sen nasıl oynamazsın' Hadi gel de anlat bakalım. A takım görmemiş, antrenman görmemiş, hiçbir şey görmemiş. Bizim için teknik adamlar için oynatmak kadar keyif veren mutluluk veren bir şey olamaz yani. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Ama doğru zamanda oynatmak, doğru zamanda oyunun içine sokmak gerekir. Zamanında Trabzonspor'da yabancı oyuncu yoktu, bugün 28 oyuncunun 14 tanesi yabancı oyuncu. Bu konjonktürde yarışıyorsun. Tabii kolay olmuyor. Yine ona rağmen şampiyon olduğumuzda 4 tane oyuncu vardı. Kolay bir süreç değil bu, hangi takımda var."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Abdullah Avcı: Şu anda en keyif aldığım kamp ortamı - Son Dakika

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