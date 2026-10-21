Trabzonspor Teknik Direktörü Reis, Hearts karşısında kazanmak istediklerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzonspor Teknik Direktörü Reis, Hearts karşısında kazanmak istediklerini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Hearts'ı konuk edecekleri maçta hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Reis, Hearts'ın farklı mağlubiyetlerinin tehlike yaratabileceğini belirtirken Pina da her maça kazanmak için çıktıklarını söyledi.

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde yarın oynayacakları Hearts karşılaşmasında hedeflerinin galibiyet olduğunu belirterek, her turnuvada en yüksek başarıya ulaşmak istediklerini söyledi. Bordo mavili futbolcu Wagner Pina ise her maça kazanmak için çıktıklarını ifade etti.

UEFA Konferans Ligi'nin 2'nci haftasında yarın sahasında Hearts'ı konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis ve futbolcu Wagner Pina, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hearts'ın son maçlarında aldığı farklı mağlubiyetleri değerlendiren Thomas Reis, bu durumun kendileri açısından tehlike oluşturabileceğini belirterek, "Büyük mağlubiyetlerin ardından takımlar iyi bir duruş sergilemeye ve bunun bir hata olduğunu göstermeye çalışır. Bu tür yenilgiler kolay değildir. Ben de kariyerimde yedi gollü bir mağlubiyet yaşadım ve bunun ne kadar ağır olduğunu biliyorum. Rakibimiz de yaşadığı mağlubiyetin ardından gerçek gücünü göstermek isteyecektir. Bu nedenle bizim açımızdan tehlikeli bir karşılaşma olacak" dedi.

'HEARTS, BEŞİKTAŞ'A BENZER ÖZELLİKLER TAŞIYOR'

Rakiplerinin oyun anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Reis, "Hearts'ın Beşiktaş'a benzer özellikler t yapan, güçlü ve sahada iyi organize olmaya çalışan bir takım. Önde baskı uygulamayı tercih ediyorlar. Sol bek, orta saha ve kanat oyuncuları arasında yaptıkları rotasyonlar var. Yarın nasıl bir baskı uygulayacaklarını bilmiyoruz ancak buna yönelik hazırlıklarımızı yapacağız. Onlar bizim oyunumuza karşı çözümler bulmaya çalışacak, biz de onların oyununa karşı çözümler üreteceğiz. İlginç bir maç olacağını düşünüyorum. Kendi sahamızda oynayacağız. Ev sahibi olduğumuz her karşılaşmada kazanmak istiyoruz. Umarım yarın alınacak puanlar da bizim hanemize yazılır" diye konuştu.

'MUSTAFA ESKİHELLAÇ'IN YARIN SAHALARA DÖNMESİ İÇİN BİRAZ ERKEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Takımdaki sakat oyuncuların durumuna da değinen Alman teknik adam, "Mustafa Eskihellaç'ın yarın sahalara dönmesi için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Onuachu için ise Rize maçı biraz erken olabilir. Eğer o karşılaşmada bizimle birlikte olamazsa bir sonraki maçta aramızda olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'İLK 11'E ANTRENMAN SONRASINDA KARAR VERECEĞİZ'

Avrupa ve Süper Lig kadroları arasındaki farklılıklara dikkat çeken Reis, "Süper Lig ve Konferans Ligi'ndeki oyuncu listelerimiz birbirinden farklı. Biraz sonra antrenmanımızı gerçekleştireceğiz. Antrenmanın ardından yarın sahaya çıkacak ilk 11'imizi değerlendirerek kararımızı vereceğiz. Kadro değişikliklerini yalnızca ocak ayında yapabiliyoruz. Uzun süreli sakatlık nedeniyle daha önce bir değişiklik gerçekleştirmiştik. Avrupa'da lig aşamasının sonuna, Süper Lig'de ise ocak ayındaki transfer dönemine kadar mevcut oyuncularımızla devam etmek durumundayız. Ancak kadromdan memnunum ve bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

'HER TURNUVADA EN YÜKSEK BAŞARIYI HEDEFLİYORUZ'

Trabzonspor'un hedeflerine ilişkin konuşan Reis, "Trabzonspor'un hedefi her zaman ve her yerde kazanmak, en yüksek başarıya ulaşmaktır. Ancak maç maç, adım adım ilerlememiz gerekiyor. Bugünden ligi ya da Konferans Ligi'ni kazanacağımıza dair söz verirsem doğru olmaz. Başarı bana, oyuncularıma ve takımımızın göstereceği performansa bağlı. Bunun yanında biraz da şansa ihtiyacınız var. Sakatlıklardan mümkün olduğunca uzak kalmanız gerekiyor. Bizim için mücadele ettiğimiz her turnuvanın her maçı çok değerli ve önemli" ifadelerini kullandı.

'ÜÇ GÜNDE BİR MAÇ OYNAMAK KOLAY DEĞİL'

Yoğun maç takvimine ilişkin de açıklamalarda bulunan Reis, "Eğer ortada bir başarı varsa bu başarı sahadaki takımındır. Takım mutluysa biz de mutluyuz. Ancak zor bir dönemden geçiyoruz. Her üç günde bir maç oynamak durumundayız. Galip geldiğinizde bile bu galibiyetin sevincini uzun süre yaşayamıyorsunuz. Çünkü hemen yeni bir karşılaşmaya hazırlanmanız gerekiyor. Her maçta en iyi performansınızı ortaya koymak zorundasınız. Yarın da sahaya iyi bir performans yansıtmayı umuyoruz" diye konuştu.

PİNA: HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNUYORUZ

Bordo mavili futbolcu Wagner Pina ise üst üste alınan galibiyetlerin takımın motivasyonunu artırdığını belirterek, "Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. Oyun anlayışımız da bunun üzerine kurulu. Yapmamız gereken bu anlayışı sürdürmek ve kendimizi en iyi şekilde göstermek. Yarın bizim için yeni bir başlangıç olacak. Sahaya aynı düşünceyle çıkmalı ve en iyi performansımızı sergilemeliyiz" dedi.

'SALAH'TAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM'

Mohamed Salah ile aynı takımda oynamanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu ifade eden Pina, "Salah ile sahanın herhangi bir bölgesinde birlikte oynamak çok güzel ancak hemen arkasında görev yapmak daha da özel. Sahada yaptıklarını ve rakiplerin ona karşı nasıl davrandığını yakından görebiliyorum. Hem saha içinde hem de saha dışında çok önemli bir profesyonel. Bize her zaman özgüvenli olmamız ve bildiğimiz işi en iyi şekilde yapmamız gerektiğini gösteriyor. Ondan çok şey öğreniyorum" diye konuştu.

'BEKLENTİLERİ KARŞILAMAK İÇİN İYİ ÇALIŞMALIYIZ'

Hearts karşılaşmasına ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Pina, "Bu beklentileri karşılayabilmek ve hedeflerimize ulaşabilmek için bugün iyi çalışmalı, yarın da sahada iyi bir performans göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Thomas ReisTrabzonsporKonferansHeartsFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Her firavunun bir Musa’sı vardır PSG, Barcelona’yı darmadağın etti Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti
Libya’nın kararına Ömer Çelik’ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında sürpriz isimler Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
7 meslek grubuna daha yeşil pasaport TBMM’ye sunuldu, işte kriterler 7 meslek grubuna daha yeşil pasaport! TBMM'ye sunuldu, işte kriterler
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
Galatasaray’ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu
Eşref Fakıbaba’dan Müsavat Dervişoğlu’nu kızdıracak sözler Eşref Fakıbaba'dan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler
Türkiye’ye gelen genç kadın sırra kadem bastı Jandarma, AFAD ve AKUT devrede Türkiye'ye gelen genç kadın sırra kadem bastı! Jandarma, AFAD ve AKUT devrede
İğrençliğin böylesi 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza İğrençliğin böylesi! 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya’nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki
14:52
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor İşte muhtemel 11’ler
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor! İşte muhtemel 11’ler
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam’a gidecek mi Kendisi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam'a gidecek mi? Kendisi açıkladı
14:45
“Diktatör“ şarkısı çaldı, Mbappe kahkahaya boğuldu
"Diktatör" şarkısı çaldı, Mbappe kahkahaya boğuldu
14:27
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
14:19
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Ahmet Çakar büyükelçiliğe sordu: “İzah eder misiniz lütfen“
Azerbaycan'a girişi yasaklanan Ahmet Çakar büyükelçiliğe sordu: "İzah eder misiniz lütfen"
14:08
L’Equipe, Slavia Prag maçındaki hatalı pası nedeniyle Guendouzi’ye 10 üzerinden 3 verdi
L’Equipe, Slavia Prag maçındaki hatalı pası nedeniyle Guendouzi’ye 10 üzerinden 3 verdi
14:02
Bülent Uygun, ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu’na kendine bir psikolog bulmasını tavsiye etti
Bülent Uygun, ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu’na kendine bir psikolog bulmasını tavsiye etti
13:51
Barcelona, Parc des Princes’te açılan “Paris usulü katliam” pankartını UEFA’ya bildirdi
Barcelona, Parc des Princes’te açılan “Paris usulü katliam” pankartını UEFA’ya bildirdi
13:47
Mekke’den sonra Bedir İttifakı kuruldu Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
13:33
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir
Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
13:29
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya’nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki
13:22
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu
MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 15:26:45. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor Teknik Direktörü Reis, Hearts karşısında kazanmak istediklerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei