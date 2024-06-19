Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok-Tobol eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda, Ruzomberok (Slovakya)- Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda 2. eleme turu kuraları çekildi.
Bu turda Ruzomberok-Tobol eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak Trabzonspor ilk maçını deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta yapılacak.
Ligde 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle oluştu:
Ajax (Hollanda) - Vojvodina (Sırbistan)
Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan)/ Trabzonspor
Llapi 1932 (Kosova) - Wisla Krakow (Polonya)/ Rapid Wien (Avusturya)
Kilmarnock (İskoçya)/ Cercle Brugge (Belçika)
Molde (Norveç)/ Silkeborg (Danimarka)
Paksi (Macaristan) - Corvinul Hunedoara (Romanya)/ HNK Rijeka (Hırvatistan)
Braga (Portekiz) - Maccabi Petah Tikva (İsrail)
Panathinaikos (Yunanistan)/ Botev Plovdiv (Bulgaristan) - NK Maribor (Slovenya)
Sheriff Tiraspol (Moldova) - Zire (Azerbaycan)/ Elfsborg (İsveç) - Pafos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)
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