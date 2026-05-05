Trabzonspor\'un Galibiyet Hasreti Devam Ediyor

05.05.2026 21:08
Trabzonspor, Göztepe ile 1-1 berabere kalarak galibiyet özlemini 4 maça çıkardı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Bordo-mavililer, son dört haftada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirve yarışında puan kayıplarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada topa yüzde 58 oranında sahip olan Trabzonspor, oyunun büyük bölümünde üstün görünmesine rağmen hücumda yeterli üretkenliği gösteremedi. Bordo-mavililer ikili mücadelelerde 81'e 61, hava toplarında ise 32'ye 17 üstünlük kurdu ancak bu üstünlük skora yansımadı.

UMUT NAYIR'DAN SİFTAH

Trabzonspor'da hücum hattı beklenen katkıyı veremezken, yalnızca 2 isabetli şutla oynandı. Paul Onuachu 4 şut denemesinde isabet bulamazken, takımın golü Umut Nayır'dan geldi. Trabzonspor'un golünü kaydeden Umut Nayır, bordo-mavili formayla ilk golünü atarak siftah yaptı. Deneyimli oyuncu, son dakikalarda attığı golle takımına 1 puanı getiren isim oldu.

SAVUNMADA NWAIWU VE HELITON ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu, hem hava toplarında (9/12) hem de top kapmada (3/3) gösterdiği performansla savunmada öne çıkan isim oldu. Göztepe'de ise Heliton, 8/9 hava topu başarısıyla takımının bu alandaki en etkili oyuncularından biri olarak dikkat çekti. Trabzonspor'da kanat hücumlarında Wagner Pina 3 başarılı ortayla bu alanda öne çıkan isim olurken, Ernest Muçi ve Ozan Tufan da 2'şer isabetli ortayla hücuma katkı verdi. Göztepe'de ise Arda Okan Kurtulan ise 1 asist ve 3 kilit pasla hücum organizasyonlarında en üretken oyunculardan biri oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo mavili takımın sahasında Göztepe ile berabere kalmasını manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Taka: Sen misin zirveye yaklaşan, al sana kırmızı

Sonnokta: Fırtına esmez oldu

Günebakış: Trabzon'da Umut bitmez

Kaynak: DHA

