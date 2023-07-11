Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da altyapıdan A Takım'a yükselen futbolcuların saçları sıfıra vuruldu. Bordo-mavililerde gelenek olan ve deneyimli oyuncular tarafından yapılan uygulama sosyal medyada yoğun eleştiri aldı.
Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür'ün genç futbolcuların saçlarını kestiği anlar sosyal medyada tartışma konusu oldu. A Takım'a yükselen bazı genç futbolcular saçlarının sıfıra vurulmasını istemedi. Ancak deneyimli oyuncuların kendilerini tıraş etmesi sonrası "Canınız sağ olsun" ifadelerini kullandılar.
Sosyal medyada birçok kullanıcı Trabzonspor'un bu anları "Gelenek" ifadesiyle paylaşmasına tepki gösterdi. Videoya "Askerdeki tertipçilik gibi" ve "Akran zorbalığı bu." yorumları yapıldı.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar şöyle:
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un 'Gelenek' paylaşımında genç futbolculara yapılanlara tepkiler çığ gibi: Akran zorbalığı bu - Son Dakika