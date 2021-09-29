Üye Girişi
Trabzonspor'un golcü üçlüsü - Son Dakika

Trabzonspor'un golcü üçlüsü

29.09.2021 10:15
Trabzonspor'un golcü üçlüsü, System.String[]

Süper Lig'de ilk 7 haftada 14 gol kaydeden Trabzonspor, Anthony Nwakaeme, Anastasios Bakasetas ve Andreas Cornelius ile sonuca gitti.

Süper Lig'de ilk 7 haftada 14 gol kaydeden Trabzonspor, Anthony Nwakaeme, Anastasios Bakasetas ve Andreas Cornelius ile sonuca gitti.

Bordo-mavili takımda Nwakaeme 4, Bakasetas ve Cornelius da 3'er gol olmak üzere toplam 10 gol attı.

Karadeniz ekibinde, 14 golün 10'unu kaydeden 3 oyuncu, gollerin yüzde 71,42'sine katkı sağladı.

Attıkları goller

Nwakaeme, ligin ilk 4 haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray maçlarında 1'er gol kaydetti.

Yunan futbolcu Bakasetas ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında 1'er kez ağları havalandırdı.

Cornelius ise son haftalarda ortaya çıktı. Danimarkalı oyuncu, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ve son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 1'er gol attı.

Üç futbolcu böylelikle 7 haftada attıkları gollerle takımının 15 puan elde etmesinde önemli rol oynadı.

Anastasios Bakasetas, Spor Toto Süper Lig, Andreas Cornelius, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un golcü üçlüsü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi 11:06 Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten alıcı buluyor 11:02 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten alıcı buluyor Bu iş yerinde hesap yerine bahşiş var! Müşteriler gönlünden koptuğu kadar ödüyor 10:58 Bu iş yerinde hesap yerine bahşiş var! Müşteriler gönlünden koptuğu kadar ödüyor
Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı 10:49 Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda 10:27 Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor 10:20 Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf 09:44 Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf

Son Dakika Haberleri
11:17 Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada
11:05 Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi
11:03 Yaralananların yardımına koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti
11:01 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten alıcı buluyor
10:51 Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı
10:49 Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı
10:43 Kağıthane'de okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı! O anlar kameralara yansıdı
10:29 Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım
10:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi
10:04 Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin
Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada         
11:18
Yaralananların yardımına koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti Yaralananların yardımına koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti         
11:04
Döve döve kaçırıp eşinden 50 bin lira fidye isteyen zanlılar tutuklandı Döve döve kaçırıp eşinden 50 bin lira fidye isteyen zanlılar tutuklandı         
11:00
Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı         
10:52
Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım         
10:29
Activision Blizzard'ın cinsel taciz suçundan dolayı 18 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi Activision Blizzard'ın cinsel taciz suçundan dolayı 18 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi         
10:21
İstanbul'da otogarı kana bulayacakken yakalanan teröristler, 100 dolara anlaşmış İstanbul'da otogarı kana bulayacakken yakalanan teröristler, 100 dolara anlaşmış         
10:18
MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim         
10:08
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi         
09:09
Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı         
07:18
29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi         
07:14
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 11:24:08. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un golcü üçlüsü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement