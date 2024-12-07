Trabzonspor'un Kasımpaşa ile Beraberliği Hayal Kırıklığına Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile Beraberliği Hayal Kırıklığına Neden Oldu

Trabzonspor\'un Kasımpaşa ile Beraberliği Hayal Kırıklığına Neden Oldu

Süper Lig'in 15'inci haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, zirveden iyice uzaklaşırken, deplasman galibiyeti alamama ve üst üste maç kazanamama durumu endişeleri artırdı. Taraftarların beklentileri karşılanmadı.

07.12.2024 11:22  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig'in 15'inci haftasında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da kan kaybı sürüyor. İlk yarının bitimine 4 hafta kala zirveden iyice uzaklaşan Karadeniz ekibi henüz 2 maç üst üste kazanamazken, deplasman galibiyeti de bulunmuyor.

Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı Kasımpaşa maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da hayal kırıklığı yaşanıyor. Kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen bordo-mavililerde kan kaybı sürerken zirve yarışından da iyice uzaklaşmış oldu.

Geride kalan haftalarda henüz deplasman galibiyeti bulunmayan ve üst üste iki maç kazanamayan bordo-mavililer Süper Lig tarihinde 14'üncü maçlar itibariyle en az puan topladığı 3 sezondan birini yaşıyor (2007-2008, 2006-2007). Ayrıca Süper Lig'in son 4 haftasında henüz galibiyeti de bulunmayan Karadeniz ekibi, 16 puanla 12'nci sırada yer alıyor. Ortaya koyduğu futbolla taraftarlarını da hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de rakiplerine en yüksek yüzdeyle orta yaptıran takım konumunda. (yüzde 30.4).

KASIMPAŞA İLE 9'UNCU BERABERLİK

Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda önce beraberliği sağlamasına ve daha sonra önce geçmesine rağmen bunu koruyamadı. Sahadan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi sahasında 2 puan kaybetmiş oldu. Dün oynanan maç sonunda iki takımın süper ligde bugüne kadar oynadıkları 31 maç sonunda 9'uncu ve en gollü beraberliği yaşamış oldu. Trabzonspor'da kötü gidişata dur demek isteyen tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ise kariyerinde Kasımpaşa'ya rakip olduğu 5'nci Süper Lig maçında ilk kez puan kaybetti. (4 galibiyet 1 beraberlik)

YEREL BASIN BAŞLIKLARI

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler Trabzonspor'un 3 puan kazanamadığı haftada alınan sonucu farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Sonnokta: Bu takım kimi yenecek

Taka: Fırtına'dan eser yok

Karadeniz: Doktor yetiş, hastayı kaybediyoruz

Ekspres: Bu bir kabus olmalı

Günebakış: Trabzon'u ne hallere düşürdünüz, UTANIN

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Kasımpaşa, 3-sayfa, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Kasımpaşa ile Beraberliği Hayal Kırıklığına Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:16 Muhalifler Dera ve Suveyda’yı da ele geçirdi Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
15:04 Mahsun Kırmızıgül’ün acı günü, annesi hayatını kaybetti Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü, annesi hayatını kaybetti
14:48 Işık şefi Mustafa Kap, Hande Yener konserinden sonra hayatını kaybetti Işık şefi Mustafa Kap, Hande Yener konserinden sonra hayatını kaybetti
14:45 Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı
14:38 Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü görevinden istifa etti Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü görevinden istifa etti
14:30 İşte en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler İşte en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler
14:19 Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası’na katılmayacak Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmayacak
14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
14:02 Türk ürünlerine Avrupa’dan ardı ardına ret Türk ürünlerine Avrupa'dan ardı ardına ret!
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:56 Kolombiya’da “Oyuncak bebek“ lakaplı suç makinesi yakalandı Kolombiya'da "Oyuncak bebek" lakaplı suç makinesi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 12:00:44. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un Kasımpaşa ile Beraberliği Hayal Kırıklığına Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.