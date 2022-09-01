Maxi Gomez, Trabzonspor için geldi! Ahmet Ağaoğlu'nun Fenerbahçe sözleri dikkat çekti - Son Dakika
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Maxi Gomez, Trabzonspor için geldi! Ahmet Ağaoğlu'nun Fenerbahçe sözleri dikkat çekti

01.09.2022 14:54
Maxi Gomez, Trabzonspor için geldi! Ahmet Ağaoğlu'nun Fenerbahçe sözleri dikkat çekti

Trabzonspor'un İspanyol ekibi Valencia'dan transfer ettiği Uruguaylı golcü Maxi Gomez, İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki futbolcuyu havalimanında karşılayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Transferi sessiz sedasız yaptık. Zaten son 36 ya da 48 saat içinde tamamladık, hayırlısı olsun. Fenerbahçe ile görüştükleri kısmını ben gerçekten bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un İspanyol ekibi Valencia'dan transfer ettiği Uruguaylı golcü Maxi Gomez, İstanbul'a geldi. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bu kapsamda kadrosuna bir golcü takviyesi yaptı. Bordo-mavililer, İspanyol ekibi Valencia'da oynayan golcü futbolcu Maxi Gomez ile anlaştı. Uruguaylı oyuncu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki futbolcuyu, havalimanında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜKLERİ KISMI BEN BİLMİYORUM"

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu, transferin hayırlı olmasını dileyerek, "Transferi sessiz sedasız yaptık. Zaten son 36 ya da 48 saat içinde tamamladık, hayırlısı olsun. Fenerbahçe ile görüştükleri kısmını ben gerçekten bilmiyorum. Kendimize özel bir sistemimiz var onun üzerinden gidiyoruz. Medyada çıktığı zaman farklı şekilde algılanıyor çünkü bir kulüp 5-6 oyuncuyla görüşür ama bir tanesiyle anlaşır. Görüştüğü oyuncuların hepsi duyulduğu zaman ondan sonra ortaya çıkan tablo hoş olmuyor. Neticede bir oyuncu alacaksınız. Onun için en doğru yol bu işlerin sessiz sedasız halledilmesi. Biz de öyle yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Maxi Gomez, Trabzonspor için İstanbul'da! Ahmet Ağaoğlu'na havalimanında Fenerbahçe soruldu

"BİZİM GÖREVİMİZ TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRİP HOCAYA TESLİM ETMEK"

26 yaşındaki futbolcunun, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın oynayacakları Ümraniyespor mücadelesinde oynayıp oynamayacağı yönünde soru sorulması üzerine Ağaoğlu, "Bizim görevimiz transferi gerçekleştirip hocaya teslim etmek, sonrası hocanın bileceği iş" diye cevap verdi. Maxi Gomez ise Türkiye'de bulunmaktan ve Trabzonspor'a transferinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Daha sonra havalimanından ayrılan Gomez'in, sağlık kontrolleri için Fulya Acıbadem Hastanesi'ne gideceği ifade edildi.

Maxi Gomez, Trabzonspor için İstanbul'da! Ahmet Ağaoğlu'na havalimanında Fenerbahçe soruldu
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Kaynak: İHA

Atatürk Havalimanı, Trabzonspor, Valencia, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maxi Gomez, Trabzonspor için geldi! Ahmet Ağaoğlu'nun Fenerbahçe sözleri dikkat çekti - Son Dakika

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