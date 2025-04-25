UEFA GENÇLİK LİGİ
15.00 Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, İsviçre'de oynanacak UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya'nın Salzburg takımıyla karşılaşacak. Bordo-mavililer, Avusturya ekibini yenmesi halinde, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar - Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
19: 00 AZ Alkmaar - Barcelona
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor karşılaşmasının çalışmalarına devam edecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
20.30 Takım Gaziantep'e gidecek.
22.00 Kente varış.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Yarı Finalde - Son Dakika
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