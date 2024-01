Trabzonspor Yöneticisi Nevzat Kaya: Hedefimiz Sürdürülebilir Ekonomi ve Şampiyonluklar

Trabzonspor Yatırım ve Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, "Hedefimiz Trabzonspor'un sürdürebilir bir ekonomiye sahip olması. Ekonomisi düzgün olmayan hiçbir kurum veya kuruluş hayatını devam edemez. Trabzonspor her zaman hedef takımı; altyapısını hazırladıkça sıralı şampiyonluklar en büyük hedefimiz" dedi.

Trabzonspor'un Yatırım ve Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya kulüp dergisine verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK MAÇINDA BİLİNÇ KAYBI YAŞADIM"

Bordo-mavili takımın şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda yaşadıklarını anlatan Kaya, "Şampiyonluğumuzun garantilendiği Antalyaspor maçı öncesi ve sonrasını unutamıyorum. 2-3 hafta hiç yerimde duramadım, tansiyonum sürekli iniyor çıkıyordu. Maç bittiğinde gerçekten inanamadım. Ne düdük sesi ne de başka bir şey duyamıyordum. Kısa süreli bir bilinç kaybı ve baygınlık geçirmiştim. Çok şükür ki Allah'ım bize bu görüntüyü görmeyi bir kez daha nasip etti" dedi.

"SIRALI ŞAMPİYONLUKLAR EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

Hedeflerinin sıralı şampiyonluklar olduğunu belirten Kaya şunları söyledi: "Hep bir şekilde maçlara gittim, locamı aldım, maddi manevi her konuda kulübümün yanında olmaya çalıştım. Zaten hep iç içeydik ama Başkanımız Ertuğrul Doğan'dan tarafıma teklif geldi, beraber çalışmamızı istedi. Bunu seve seve kabul ettim. Trabzonspor'un ekonomik durumunu en iyi bilenlerden birisiyim. Özellikle son 4 yıldır Başkanımızla diyaloglarımız oldukça iyi ilerliyordu. Sayın Doğan'ın kayınpederi rahmetli Şükrü Güngör Köleoğlu yakın aile dostum, büyüğümdür. Başkanımız Ertuğrul Doğan'la abi kardeş, etle tırnak gibi olduk. Kendisi tarif edilemez bir Trabzonspor sevdalısı ve bu kulüp için yüreğini gövdesini ortaya koyuyor. Hem sevgisi hem de bilgi ve birikimine güvendiğim için başkanımıza 'sonuna kadar yanınızdayım' deyip bu yola çıktık. Hedefimiz Trabzonspor'un sürdürebilir bir ekonomiye sahip olması çünkü her şeyin başı ekonomi. Ekonomisi düzgün olmayan hiçbir kurum veya kuruluş hayatını devam edemez. Trabzonspor'da da bunu düzene oturtturmak istiyoruz. Trabzonspor zaten her zaman hedef takımı, altyapısını hazırladıkça sıralı şampiyonluklar en büyük hedefimiz. Bunu başaracak bilgi ve birikime sahip, iyi çalışan, Trabzonspor'u kendisine dert edinen bir ekibiz."

"YAPTIĞIMIZ ÖDEMELERLE KULÜBÜ CİDDİ SORUNLARDAN KURTARDIK"

Trabzonspor'da yönetime geldikten sonra yaptıkları ödemelerle kulübü ciddi sorunlardan kurtardıklarına vurgu yapan Kaya şöyle devam etti: "Kısa sürede kulübün kasasına ortak bir çalışmayla 80 milyon Euro soktuk, bu rakam Türkiye'de herhangi bir kulübün kısa vadede bulup buluşturabileceği bir miktar değil. Bu ödemelerle kulübümüzü ciddi sorunlardan kurtardık ve geleceğe daha sağlam bakabiliyoruz. Bu rakamı borçlanarak yapmadık, tamamen sponsor ve hibe destekleriyle yolu yürüdük. Önümüzdeki aylarda da sayın Başkanımızın belirttiği üzere 25 milyon Euro'luk bir hamlemiz daha olacak. Stadyumun kullanım haklarının bize geçmesiyle beraber bu bölgede de ciddi atılımlar yapacağız. Ayrıca arazi çalışmalarımız devam ediyor buralarla ilgili bürokratik sorunları aştıktan sonra büyük bir memnuniyetle duyuracağız. Sürekli yeni hamleler, yeni projelerle Trabzonspor'umuzu aydınlık yarınlara taşımaya kararlıyız"

"TRABZONSPOR BENİM İÇİN MÜCADELEYİ TEMSİL EDİYOR"

Trabzonspor'un kendisi için mücadeleyi temsil ettiğinin altını çizen Kaya, "Trabzonspor var oluşunu güçlülerle mücadelelere borçlu. Ben de iş hayatımda 30 yılı aşkındır otomotiv sektöründe mücadele ediyorum. Sürekli bir mücadelenin içerisinde ve farklı güçlerle rekabet halindesiniz ve bunu sürdürebilmek hiç kolay değil. Trabzonspor'un yıllardır süre gelen güce karşı başkaldırışı, ortaya koyduğu ruh, mücadele ve başarı azmi, bana hem ilham oluyor hem de gururlandırıyor. Bu nedenle nefes aldığım her an Trabzonspor için göreve hazırım çünkü benim için Trabzonspor sevgisi her şeyin üstünde" ifadelerini kullandı.

"HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSMAMIZI BEKLEMESİNLER"

Trabzonspor'un başarılı ve popüler olmasını istemeyen kesimler olduğunu öne süren Kaya, "Trabzonspor tarihi boyunca inanılması güç haksızlıklarla karşı karşıya kaldı ve kalmaya da devam ediyor. Bariz şekilde şampiyonluklarımızı çaldılar. Bunu vicdanlı olan herkes biliyor, söylüyor zaten. Maalesef ülkemizde Trabzonspor'un başarılı ve popüler olmasını istemeyen bir kesim var. Trabzonspor yönetim kurulu olarak tüm kademelerimizle söz konusu bu durumun önüne geçiyoruz. Gerekli hakemler gerekli cezaları aldı. Ülkemizdeki hakem yetersizliği nedeniyle birçok sorunla daha karşılaşacağımızın farkındayız. Asla imtiyaz istemeyiz, bunu asla kabul etmeyiz zaten. Herkes için ortak adalet talebimiz var sadece. Biz iyi hakemi de alkışlamayı biliriz. Ama haksızlık karşısında da kimse bizden susmamızı beklemesin. Trabzonspor, her alanda hakkını sonuna kadar arayan ve bu yolda asla geri dönmeyen büyük bir camiadır" diye konuştu.

"AİLECE HAYATIMIZIN HER ANINDA TRABZONSPOR VAR"

Ailece hayatlarının her anında Trabzonspor'un olduğunu söyleyen Kaya, "Eşim Trabzonlu, Trabzon damadıyım. Eşim İstanbul'da büyüdüğü için o dönemde başka takımı tutardı ama benimle tanıştıktan sonra o da Trabzonspor sevdasına tutuldu. Benimle beraber yaşayıp da Trabzonspor sevgisini almamaları mucizeydi zaten! Çocuklarım iyi bir Trabzonspor taraftarı, okul durumlarına göre sıklıkla maçlara götürüyorum onları. Ailece hayatımızın neredeyse her anında Trabzonspor var. Bu arada Trabzonspor tarihine adını altın harflerle yazdıran isimlerden Nwakaeme ile ailece görüşüyoruz. Çok karakterli ve profesyonel bir futbolcu. Trabzonspor'u her zaman yakından takip ediyor" şeklinde konuştu.