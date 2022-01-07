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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti

07.01.2022 21:54

Trabzonspor, 20. haftanın açılış maçında Cornelius'un golüyle Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Net fırsatlar yakalayan Bordo-Mavililer, kaleci Ertaç Özbir'e takıldı, farkı açamadı. Fırtına, şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı.

Bordo-Mavililer adım adım şampiyonluğa gidiyor. Trabzonspor, ligin ikinci yarısının açılış maçında evinde Yeni Malatyaspor'u forveti Cornelius'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Lider, Süper Lig'in ikinci yarısına zaferle başladı! Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti

ASİST NWAKAEME

23'te perdeyi açan Cornelius'a asisti Nwakaeme yaptı. 'Kuzey'in Kralı' Süper Lig'deki 10. golünü kaydetti.

ERTAÇ ŞOV YAPTI

Yeni Malatya'nın kalecisi Ertaç Özbir, çok net pozisyonlar kurtardı. Ertaç, maçın daha farklı bir skorla bitmesine engel oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 87: Trabzonspor'da Bakasetas oyundan çıktı, Berat oyunda.

Dakika 82: Trabzonspor'da Dorukhan alkışlarla oyundan çıktı, Siopis oyunda.

Dakika 78: Yeni Malatyaspor'da Kubilay Kanatsizkus yerini Haqi Osman'a bıraktı.

Dakika 67: Trabzonspor'da savunma arkasına sarkan Anthony Nwakaeme sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı, top savunmadan döndü dönen topa gelişine vurmak isteyen Anastasios Bakasetas topu Ertaç Özbir'in kucağına bıraktı.

Dakika 66: Yeni Malatyaspor'da Stephen Mallan oyundan çıktı, yerini Mert Altinas oyuna girdi.

Dakika 60: Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruş barajdan döndü, ardından topu takip eden Yunan oyuncu sağ çaprazdan içeriye sert bir orta yaptı, savunmadan seken topu Dorukhan tamamlamak istedi ancak kaleci Ertaç gole izin vermedi.

Dakika 50: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Anastasios Bakasetas ortayı yaptı, ceza sahasında bulunan Anthony Nwakaeme kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

Dakika 48: Trabzonspor'da sol kanattan gelen topu Andreas Cornelius kontrol etmek istedi, hakem Fırat Aydınus araya girmeye çalışan Semih Kaya'nın topa elle müdahele ettiği gerekçesiyle oyunu durdurdu. Trabzonspor sol çaprazda ceza sahası çizgisi üzerinden serbest vuruş kullanacak.

Devre Arası: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.

Dakika 43: Sol çaprazdan Anthony Nwakaeme, topu ceza sahasına göndermek istedi savunma araya girdi.

Dakika 30: Oyunun kontrolü tamamen Trabzonspor'da.

Dakika 23: Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sol kanattan sağ ayağıyla ortayı yaptı. Sol çaprazda topu kontrol eden Andreas Cornelius sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Dakika 16: Oyun sakatlık sebebiyle çok fazla duruyor.

Dakika 14: Oyunda tempo çok düşük

Dakika 4: Bakasetas'ın içeriye sert gönderdiği orta savunmaya çarparak kornere çıktı.

Dakika 3: Trabzonspor'da Abdulkadir sağ kanatta orta yapmak isterken yerde kaldı. Bordo Mavili ekip serbest vuruş kazandı.

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Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Ertaç Özbir, oyunlar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika Spor


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