Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir ile karşılaşacak - Son Dakika
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir ile karşılaşacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir ile karşılaşacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak ve hakem Kadir Sağlam yönetecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan ekip, yarı finale yükselecek. Trabzonspor, Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ve Gençlerbirliği'ni eleyerek çeyrek finale ulaştı. Aynı şekilde RAMS Başakşehir ise Astor Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor ve Atakaş Hatayspor'u eleyerek çeyrek finale çıktı. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Fernandez ile henüz hazır olmayan Orsic maçta yer alamayacak.

27.02.2024 09:45
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, adını yarı finale yazdıracak.

Trabzonspor, 4. turda dahil olduğu kupada sırasıyla Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ve Gençlerbirliği'ni eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Aynı şekilde organizasyona 4. turda dahil olan RAMS Başakşehir ise Astor Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor ve Atakaş Hatayspor'u eleyerek çeyrek finale çıktı.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Fernandez ile tedavisi tamamlanmasına rağmen henüz hazır olmayan Orsic maçın kadrosunda yer alamayacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir ile karşılaşacak - Son Dakika
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