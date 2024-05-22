Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş\'ı yenerek 10. kez şampiyon olmak istiyor

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, daha önce 9 kez kazandığı bu kupayı 10. kez müzesine götürmek istiyor.

62. Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerini gerçekleştiremedikleri sezonda iki takım da kupayı alarak taraftarlarını mutlu etmeyi hedefliyorlar.

Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran bordo-mavililer, bugüne kadar 15 final müsabakasının 9'unu kazanıp bu kulvarda şampiyonluk yaşadı. En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamak istiyor.

Karadeniz ekibi, 2'şer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, 1'er kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

Trabzonspor'un final yolu

Bordo-mavililer, kupa serüvenine bu sezon dördüncü turdan başladı. Çorum FK'yı ve beşinci turda Manisa FK'yı 3-1'lık skorlarla geçen Karadeniz temsilcisi, son 16 turunda Gençlerbirliği'ni 2-1, çeyrek finalde ise Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Yarı finalde de ilk müsabakada Fatih Karagümrük'ü 3-2'yle geçen bordo-mavili takım, rövanşı da 4-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Abdullah Avcı ilk peşinde

Bordo-mavililer, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere müzesine 3 kupa götürürken, sadece Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamadı. Avcı, bu kupayı da kazanarak, 3 kupa alma başarısı gösteren teknik adam olarak Trabzonspor tarihine adını yazdırmanın peşinde.

Kupadaki rekabet

Trabzonspor ile Beşiktaş Türkiye Kupası'nda 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 4 kez Trabzonspor, 5 defa ise Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde Trabzonspor'un 10, Beşiktaş'ın 13 golü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 4 final karşılaşmasında ise taraflar 2'şer kez mutlu sona ulaştı.

Avcı, bu kez penaltılara bırakmak istemiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde iki kez Türkiye Kupası finalinde mücadele etti. 5 Mayıs 2011'de Kayseri'de, Beşiktaş ile normal süresi 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmayı penaltılar sonrası 6-5 kaybetmişti. Avcı'nın takımı, 2016-2017 sezonunda ise normal süresi golsüz tamamlanan müsabakada da Konyaspor'a penaltılar sonucu 4-1 yenildi. - TRABZON