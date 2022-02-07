Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, taraftarlardan destek istedi Açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini açık farkla sürdüren Trabzonspor'un oyuncusu Dorukhan Toköz, şampiyonluk mücadelesini sonuna kadar vereceklerini söyleyip ve taraftarların da kendilerine olan desteğini sürdürmesini istedi.

Trabzonspor Dergisi'nde yer alan röportajında Dorukhan Toköz, hem savunma hem de hücum olarak iki yönlü oynayıp, elinden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalıştığını kaydetti.

Ortaya koydukları başarılı futbolda en önemli etkenin takım içi uyum olduğunu aktaran Dorukhan, "Bizim takım için en önemlisi, herkesin birbirine çok saygı duyması ve aynı zamanda da birbirini çok seviyor olması. Herkes birbirinin iyi futbolcu olduğunu, elinden geleni yaptığını biliyor. Antrenmanımız veya tedavimiz bittikten sonra bile arkadaşlarımızla birlikte vakit geçiriyoruz. Yabancı ya da Türk fark etmeksizin herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Başarımızın sırrı da bence buradan geliyor. Hocaların verdiği taktik ne kadar iyi olursa olsun, takım uyumu bulunmadığı zaman başarı çok zor gelir." ifadelerini kullandı.

-"Rahat hareket etmememiz gerekiyor"

Dorukhan Toköz, daha önce Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla yaşadığı şampiyonluk tecrübesiyle ilgili, şunları aktardı:

"Biz şampiyon olduğumuzda, puan farkıyla öndeyken, arayı kapatan takımlar oldu. Biz gol averajıyla şampiyon olduk. O yüzden ne olursa olsun bizim kendimizi düşürmememiz gerekiyor. 'Şampiyon olduk, bitti.' demememiz, puan farkı fazla diye rahat hareket etmememiz gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun arkadan gelen iyi takımlar var. Matematiksel olarak garantilemeden 'Şampiyon oldum.' diyemezsin. Bu durumun rehavetine kapılmadan, elimizden geldiğince son haftaya kadar en iyisini yaparak devam etmemiz gerekiyor. Şampiyon olduktan sonraki durum zaten inanılmaz güzel. Şu an bunun kahrını çekmek zorundayız. Öndesin diye durursan, arkadaki rakipler seni yakalayabilir. Hiç durmadan çalışmamız ve bu performansımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Liderlik de inanılmaz heyecanlı ve mutluluk verici bir şey."

Kariyerindeki ilk hedefin bordo-mavili formayla şampiyonluk yaşamak olduğunu aktaran Dorukhan, "Şampiyon olduktan sonra ne olur ne biter, nasıl şeyler gelişir bilmiyorum. Tabii ki her futbolcu Avrupa'da oynamak ister. Ben Trabzonspor'a gelmeseydim, Avrupa'ya gidecektim. Oradaki teklifleri değerlendirecektim ama buraya gelmek nasip oldu. İnşallah oraya da gitmek nasip olur." şeklinde görüş belirtti.

Şampiyonluk yolunda taraftarların sabırlı olmasını isteyen bordo-mavili oyuncu, "Ne olursa olsun bize sabretsinler çünkü oynadığımız futbol pas üzerine, sabır gerektiren bir oyun. Ne olursa olsun bizi desteklemeyi bırakmasınlar. Çünkü takımdaki herkes elinden geleni yapıyor. Zaten taraftarlarımız her maça geliyor, stadı dolduruyor, bize destek veriyor. Onlara teşekkür ediyoruz. İnşallah onlar böyle destek verdikçe biz de iyi gitmeye devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.