Trabzonsporlu Siopis'ten Bakasetas'a: Ona sahip olduğum için çok şanslıyım

Trabzonsporlu Manolis Siopis, Yunan takım arkadaşı Anastasios Bakasetas ile ilgili, "Bakasetas'ın benim kariyerimde çok önemli bir yeri vardır. Benim için yaptığı onca şey arkadaşlıktan daha fazlası, ona sahip olduğum için gerçekten çok şanslıyım. Çünkü saha dışında yaptığı bütün şeyler benim için çok önemli" dedi.

Trabzonspor'un enerjisiyle takımın ve taraftarın sempatisini kazanan Yunan oyuncusu Manolis Siopis, Trabzonspor Dergisi'nin 199'uncu sayısına açıklamalarda bulundu. Süper Lig şampiyonluğuyla beraber Süper Kupa'nın kazandığı sezona dair hislerini anlatan Siopis, enerjik yapısının takım arkadaşlarına etkisini ve takım arkadaşı Bakasetas'ın kendisindeki özel yeriyle ilgili konuştu.

'KALBİM TİTREMEYE BAŞLADI ' Aytemiz Alanyaspor 'da oynarken Trabzonspor'a transfer olan ve kente geldikten sonra mutlu olduğunu söyleyen Siopis, "İlk geldiğim andan itibaren kendimi çok mutlu hissettim. Kalbim titremeye başladı. Ben de buradaki insanlar gibi aslında çok duygusalım. Kendimi çok mutlu ve heyecanlı hissettim. Futbola yeniden başlayacakmış gibiydim. Bir an önce taraftarların önünde ilk maçıma çıkmak istedim" dedi.'BU TARZIN EVRİLEŞMESİ ÇOK İYİ'Siopis, oyun tarzını 6 numara olarak tanımlayarak şunları söyledi: "Son yıllarda görmüş olduğunuz yeni futbol tarzında çok geçerli olan bir oyun tarzı benim için de bu tarzın evrimleşmesi çok iyi. Çok fazla basıyor altı numara ve fiziksel kalitesi iyi ikinci topları kazanıyor. Bahsetmiş olduğum son zamanlardaki oyun tarzında ikinci topun kazanılması çok önemli. Güvenli paslar veriyor demek istediğim oyun tarzı temiz altı numarasıyla oynuyor. Kendisi ve takımı içinde en iyisini veriyor."'İYİ RUH HALİ TAKIM İÇİN ÖNEMLİ'Saha içerisine yansıyan enerjisini ve hırslı oyununun takıma yansımasını değerlendiren Siopis, "İnsanlar genelde maçın içinde neler olduğunu biliyorlar maçın dışında neler olduğunu çok görmüyorlar. Bu iyi enerji, iyi ruh hali gerçekten takım için de çok önemlidir. Örneğin üzgün bir oyuncu mutsuz bir oyuncu varsa benimle iletişime geçtikten sonra enerjisi yükselir. Bunun bir lütuf olduğunu düşünüyorum takım için" diye konuştu.'TARAFTARLARIN ÇILGIN OLDUĞUNU BİLİYORDUM'Trabzonspor'u takım arkadaşı Bakasetas transfer olduktan sonra daha fazla tanıma şansı bulduğunu belirten Siopis, "Buraya gelmeden evvel Trabzonspor ile bir final oynamıştım Trabzonspor - Alanyaspor ve kaybetmiştik. Türkiye 'ye gelmeden evvel de biliyordum büyük bir takım olduğunu, taraftarların çılgın olduğunu. Taraftarların takımın maçını seyretmek için yaşadıklarını biliyordum. Bakasetas buraya geldikten sonra da daha fazlasını öğrendim" dedi.'BAKASETAS'IN BURADA OLMASI ÇOK ÖNEMLİYDİ'Bordo mavili takıma transfer sürecinde Bakasetas'ın önemli etkisi olduğunu anlatan Siopis şöyle konuştu: "Menajerim beni tekliflerle ilgili aradığı sırada iki tane teklif vardı. Biri Avrupa'dan diğeri de Trabzonspor'dan. Ben de bunu duyduktan sonra direkt olarak ne zaman gideceğimi sordum. Çünkü iki yıldır Türkiye'de oynuyordum ve işlerin nasıl yürüdüğünü ne kadar iyi olduğunu biliyordum. Dolayısıyla direkt olarak sorduğum şey ne zaman gidiyorum sorusuydu. Ama şunu da söylemek istiyorum Bakasetas'ın burada olması da çok önemliydi."'ÇOK ŞANSLIYIM'Hem takım içerisinde hem de özel hayatında takım arkadaşı Bakasetas'ın kendisi için önemli yeri olduğunu anlatan Siopis, "Bakasetas'ın benim kariyerimde çok önemli bir yeri vardır. Çünkü hem saha içinde hem de saha dışında benim hayatımda yer ediniyor. Dışarıda yer ediniyor olması çok daha önemli. Benim için yaptığı onca şey arkadaşlıktan daha fazlası. Ona sahip olduğum için gerçekten çok şanslıyım. Çünkü saha dışında yaptığı bütün şeyler benim için çok önemli" dedi.'ÇOĞU AÇIDAN BENZİYORUZ'Yunan oyuncuların Türkiye'ye çabuk adapte olduğunu ve Türkiye'yi tercih ettiklerini ifade eden Siopis, "Adaptasyonla ilgili söyleyeceğim şey aslında yemekle aynı tamamen aynı değil ama çoğu açıdan benziyoruz. Kültür, yemek, aynı çılgın insanlar, tutku, futbolun izlenmesi konusundaki sevgi bu nedenle zaten Yunan oyuncular da Türkiye'ye gelip burada futbol oynamayı tercih ediyorlar. Çünkü hızlı adaptasyon süreci geçirebiliyorlar" ifadelerini kullandı.'TRABZONLUYMUŞ GİBİ HİSSETTİM'Süper Lig şampiyonluğunun kazanıldığı 2021-22 sezonunda ekibin bir parçası olmaktan mutlu olduğunu söyleyen ve şampiyonlukta hissettiklerini anlatan Siopis, sözlerini şöyle noktaladı:

"Muhteşem duygulardı. İlerde çocuklarıma anlatacağım çok güzel duygulardı. Şunu söylemeliyim; hissiyatıma gelecek olursak; ben Trabzonluymuşum gibi hissettim. Bütün bu kutlamalarda sanki Trabzonluymuşum gibi bunun bir parçası oldum. Yıllar sonra kazanılan bu şampiyonlukta bende bunun bir parçasıymışım gibi hissettim"