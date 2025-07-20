Kulüplerin transfer çalışmaları takip ediliyor
GALATASARAY
20.30 Sarı-kırmızılı takım Avusturya kampında ilk hazırlık maçını Admira ile oynayacak.
FENERBAHÇE
22.00 Sarı-lacivertli takım Portekiz kampında 2'inci hazırlık maçında Leira ile karşılaşacak.
TRABZONSPOR
17.00 Bordo-mavili ekip Erzurum kampında Zob Ahan takımı ile karşılaşacak
OKÇULUK
Geleneksel Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Kızlar ve Erkekler kategorilerinde sona erecek (Kütahya)
ATLETİZM
Uludağ Ultra Trail yarışları sona erecek.
VOLEYBOL
05.00 Erkek Milli Takımı Milletler Ligi'nde Arjantin ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Transfer Çalışmaları ve Hazırlık Maçları - Son Dakika
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