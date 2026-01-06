Sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Erdem Açıkgöz'ün haberine göre; Beşiktaş, sezon sonunu beklemeden sürpriz bir kararla 28 yaşındaki milli oyuncu Cengiz Ünder'in bonservisini Fenerbahçe'den aldı. Haberde, iki tarafın resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Sezon başında yapılan anlaşma gereği sözleşmesinde 6 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Cengiz Ünder için resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana takımıyla 11 maça çıkan Cengiz Ünder, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?