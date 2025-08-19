Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca - Son Dakika
19.08.2025 11:08
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta son dakikada penaltı kaçıran ve taraftarların tepkisini çeken Talisca'nın Brezilya'nın köklü takımlarından Gremio'ya transfer olacağı öne sürüldü.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Anderson Talisca için bir son dakika gelişmesi yaşandı. Süper Lig'de Göztepe ile oynanan karşılaşmada kaçırdığı penaltıyla tepki çeken Talisca, sarı-lacivertlilerden ayrılıyor.

PENALTI KAÇIRDI, TEPKİ ÇEKTİ

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynanan karşılaşmada oyuna sonradan giren Anderson Talisca, son dakikalarda kazanılan penaltı için topun başına geçti. Ancak Anderson Talisca'nın penaltıyı kaçırması, dönen topta da meşin yuvarlağa dokunamaması sonucu Fenerbahçe, İzmir deplasmanından 1 puanla döndü. Maçın hemen ardından taraftarlar Talisca'ya büyük tepki gösterirken, transferde de bir son dakika gelişmesi yaşandı.

YOLLAR AYRILABİLİR

Brezilya basınını duyurduğu transfer haberine göre, ülkenin köklü takımlarından Gremio, Anderson Talisca için harekete geçti. Fenerbahçe ile temasa geçen Gremio, Anderson Talisca'nın şartlarını sordu. Brezilya basınının aktardığına göre, sarı-lacivertlilerin Talisca için 25-30 milyon arasında bir beklenti içerisinde olduğu belirtildi. İlk etapta Anderson Talisca için istenen bonservis bedelini çok bulan Gremio, Fenerbahçe'ye beklenenin altında bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
