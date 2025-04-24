Transferin tarihi bile belli! Osimhen\'in gitmek istediği takımı duyurdular

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için transfer iddiaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların da bonservisini almak istediği Nijeryalı golcü için bu kez Suudi Arabistan iddiası geldi.

AL HILAL İSTİYOR

Givemesport'un haberine göre; Suudi takımı Al Hilal, Mohamed Salah'ın Liverpool ile yeni sözleşme imzalamasının ardından rotasını Victor Osimhen'e çevirdi. Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Suudi kulübünün, Salah için ayırdığı bütçeyi Osimhen transferinde kullanacağı kaydedildi.

15 HAZİRAN'A KADAR BİTİRMEYİ HEDEFLİYORLAR

Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Al Hilal'in, bu oyuncunun yerini Osimhen'i düşündüğü ve transferi 15 Haziran 2025'te başlayacak olan Kulüpler Dünya Kupası öncesinde bitirmek istediği ileri sürüldü.

OSIMHEN DE SICAK BAKIYOR

Haberde, bonservisi Napoli'de bulunan Nijeryalı yıldızın, sezon sonunda İtalyan takımına dönmeyeceği ve kendisiyle ilgilenen Al Hilal'e gitmeye sıcak baktığı iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıktı. Osimhen, bu karşılaşmalarda 30 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de ise 21 golü bulunan Nijeryalı golcü, gol krallığında zirvede yer alıyor.