Transferin tarihi bile belli! Osimhen'in gitmek istediği takımı duyurdular - Son Dakika
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Transferin tarihi bile belli! Osimhen'in gitmek istediği takımı duyurdular

Transferin tarihi bile belli! Osimhen\'in gitmek istediği takımı duyurdular

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği kiralık golcüsü Victor Osimhen'e Suudi Arabistan ekibi Al Hilal talip oldu. Salah'a ayırdığı bütçeyi Osimhen'de kullanmayı hedefleyen Suudi ekibi, transferi 15 Haziran 2025'te başlayacak olan Kulüpler Dünya Kupası öncesinde bitirmeyi planlıyor. 25 yaşındaki Nijeryalı forvet de Al Hilal'e gitmeye sıcak bakıyor.

24.04.2025 21:23
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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için transfer iddiaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların da bonservisini almak istediği Nijeryalı golcü için bu kez Suudi Arabistan iddiası geldi.

AL HILAL İSTİYOR

Givemesport'un haberine göre; Suudi takımı Al Hilal, Mohamed Salah'ın Liverpool ile yeni sözleşme imzalamasının ardından rotasını Victor Osimhen'e çevirdi. Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Suudi kulübünün, Salah için ayırdığı bütçeyi Osimhen transferinde kullanacağı kaydedildi.

15 HAZİRAN'A KADAR BİTİRMEYİ HEDEFLİYORLAR

Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Al Hilal'in, bu oyuncunun yerini Osimhen'i düşündüğü ve transferi 15 Haziran 2025'te başlayacak olan Kulüpler Dünya Kupası öncesinde bitirmek istediği ileri sürüldü.

OSIMHEN DE SICAK BAKIYOR

Haberde, bonservisi Napoli'de bulunan Nijeryalı yıldızın, sezon sonunda İtalyan takımına dönmeyeceği ve kendisiyle ilgilenen Al Hilal'e gitmeye sıcak baktığı iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıktı. Osimhen, bu karşılaşmalarda 30 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de ise 21 golü bulunan Nijeryalı golcü, gol krallığında zirvede yer alıyor.

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Kulüpler Dünya Kupası, Suudi Arabistan, Victor Osimhen, Mohamed Salah, Galatasaray, Al Hilal, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transferin tarihi bile belli! Osimhen'in gitmek istediği takımı duyurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Aydın Yılmaz:
    Yeter yaw her yerde osimen, çok dillendirildi her gün aynı haber gitsede kurtulsak. Bu arada Galatasaraylıyım 1 1 Yanıtla
  • İbrahim Özer:
    Bu yazılanların hepsi yalan haber. inanmayın 0 0 Yanıtla
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