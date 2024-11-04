Trendyol 1. Lig 11. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'in 11. haftası, bugün oynanan iki maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 yenerken, Siltaş Yapı Pendikspor da Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.
Zirve yarışındaki Erzurumspor, Amed Sportif Faaliyetleri 2-0, Kocaelispor da Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek 22'şer puanla ilk iki sırada yer aldı.
Sonuçlar
Boluspor-Central Hospital Ümraniyespor: 3-0
Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK: 2-3
Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor: 0-1
Esenler Erokspor- Şanlıurfaspor: 1-1
Kocaelispor-Fatih Karagümrük: 2-1
Yeni Malatyaspor- Sakaryaspor: 0-2
Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
Alagöz Holding Iğdır FK- MKE Ankaragücü: 1-0
Gençlerbirliği-Uğur Okulları İstanbulspor: 2-1
Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK: 1-0
Puan durumu:
Trendyol 1. Lig'de 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ERZURUMSPOR FK
|11
|7
|1
|3
|17
|6
|11
|22
|2.KOCAELİSPOR
|11
|7
|1
|3
|16
|12
|4
|22
|3.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|11
|6
|3
|2
|15
|10
|5
|21
|4.FATİH KARAGÜMRÜK
|11
|5
|3
|3
|20
|12
|8
|18
|5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|11
|5
|3
|3
|16
|10
|6
|18
|6.BOLUSPOR
|11
|5
|3
|3
|15
|9
|6
|18
|7.ESENLER EROKSPOR
|11
|5
|2
|4
|19
|13
|6
|17
|8.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|11
|5
|2
|4
|18
|16
|2
|17
|9.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|11
|5
|2
|4
|13
|14
|-1
|17
|10.MKE ANKARAGÜCÜ
|11
|5
|1
|5
|15
|12
|3
|16
|11.AHLATCI ÇORUM FK
|11
|4
|4
|3
|13
|12
|1
|16
|12.ŞANLIURFASPOR
|11
|4
|3
|4
|18
|18
|0
|15
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|11
|4
|3
|4
|9
|9
|0
|15
|14.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|11
|4
|2
|5
|14
|12
|2
|14
|15.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|11
|3
|5
|3
|13
|15
|-2
|14
|16.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|11
|4
|1
|6
|14
|15
|-1
|13
|17.SAKARYASPOR
|11
|3
|4
|4
|15
|17
|-2
|13
|18.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|11
|3
|4
|4
|10
|12
|-2
|13
|19.ADANASPOR
|11
|1
|3
|7
|10
|28
|-18
|6
|20.YENİ MALATYASPOR
|11
|0
|0
|11
|4
|32
|-28
|-3
12. hafta maçları
Ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:
8 Kasım Cuma:
20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
20.00 MKE Ankaragücü-Esenler Erokspor (Eryaman)
9 Kasım Cumartesi:
13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Çorum Şehir)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği (11 Nisan)
16.00 Manisa FK-Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya Atatürk)
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig 11. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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