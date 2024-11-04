Trendyol 1. Lig 11. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Spor

Trendyol 1. Lig 11. Hafta Sonuçları

11. hafta maçlarında Erzurumspor ve Kocaelispor zirveyi paylaşırken, Gençlerbirliği kazandı.

04.11.2024 23:16
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftası, bugün oynanan iki maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 yenerken, Siltaş Yapı Pendikspor da Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.

Zirve yarışındaki Erzurumspor, Amed Sportif Faaliyetleri 2-0, Kocaelispor da Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek 22'şer puanla ilk iki sırada yer aldı.

Sonuçlar

Boluspor-Central Hospital Ümraniyespor: 3-0

Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK: 2-3

Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor: 0-1

Esenler Erokspor- Şanlıurfaspor: 1-1

Kocaelispor-Fatih Karagümrük: 2-1

Yeni Malatyaspor- Sakaryaspor: 0-2

Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Alagöz Holding Iğdır FK- MKE Ankaragücü: 1-0

Gençlerbirliği-Uğur Okulları İstanbulspor: 2-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK: 1-0

Puan durumu:

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.ERZURUMSPOR FK117131761122
2.KOCAELİSPOR117131612422
3.TEKSÜT BANDIRMA SPOR116321510521
4.FATİH KARAGÜMRÜK115332012818
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK115331610618
6.BOLUSPOR11533159618
7.ESENLER EROKSPOR115241913617
8.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR115241816217
9.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL115241314-117
10.MKE ANKARAGÜCÜ115151512316
11.AHLATCI ÇORUM FK114431312116
12.ŞANLIURFASPOR114341818015
13.GENÇLERBİRLİĞİ1143499015
14.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ114251412214
15.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ113531315-214
16.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR114161415-113
17.SAKARYASPOR113441517-213
18.AMED SPORTİF FAALİYETLER113441012-213
19.ADANASPOR111371028-186
20.YENİ MALATYASPOR110011432-28-3
Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir.

12. hafta maçları

Ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:

8 Kasım Cuma:

20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

20.00 MKE Ankaragücü-Esenler Erokspor (Eryaman)

9 Kasım Cumartesi:

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Çorum Şehir)

10 Kasım Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği (11 Nisan)

16.00 Manisa FK-Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya Atatürk)

Kaynak: AA

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