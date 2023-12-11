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Trendyol 1. Lig 15. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig 15. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'in 15. haftası tamamlandı. Boluspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 yenerek haftanın kapanış maçını kazandı. Eyüpspor liderliğini sürdürürken, Kocaelispor ikinci sırada yer aldı. Puan durumu tablosuna göre Eyüpspor 39 puanla birinci, Kocaelispor ise 32 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Trendyol 1. Lig 15. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
11.12.2023 - 23:15,
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Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Boluspor, deplasmamda Altay'ı 1-0 yendi.

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarının ardından Eyüpspor, 39 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 32 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Bodrum FK-Tuzlaspor: 1-1

Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor: 0-3

Ümraniyespor- Ankara Keçiörengücü: 2-0

Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor: 3-1

Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor: 4-1

Manisa FK- Adanaspor: 1-1

Gençlerbirliği-Göztepe: 0-3

Eyüpspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 4-0

Altay-Boluspor: 0-1

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan
1.EYÜPSPOR15130242103239
2.KOCAELİSPOR15102327161132
3.GÖZTEPE159242181329
4.TEKSÜT BANDIRMA SPOR157531811726
5.SAKARYASPOR157532216626
6.BODRUM FK157441912725
7.GENÇLERBİRLİĞİ156631817124
8.AHLATCI ÇORUM FK1572627171023
9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ155461317-419
10.BOLUSPOR155461217-519
11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ154651916318
12.ERZURUMSPOR FK154651616018
13.ÜMRANİYESPOR155371619-318
14.ADANASPOR155191322-916
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR15357921-1214
16.TUZLASPOR153481326-1313
17.BITEXEN GİRESUNSPOR1523101026-169
18.ALTAY151212735-282

16. hafta

15 Aralık Cuma:

20.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği (Çotanak Spor Kompleksi)

16 Aralık Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

19.00 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)

17 Aralık Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Adanaspor-Altay (Yeni Adana)

19.00 Kocaelispor-Bodrum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

18 Aralık Pazartesi:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (11 Nisan)

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 15. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu - Son Dakika


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