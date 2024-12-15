Trendyol 1. Lig 16. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, dört karşılaşmayla sona erdi.
Ligde bugün oynanan maçlarda Kocaelispor kendi evinde Esenler Erokspor'a 2-0 yenilirken, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor puanını 32'ye yükselterek averajla ilk sıraya yerleşti.
Ankara Keçiörengücü, Central Hospital Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 yenerken, Ahlatcı Çorum FK ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.
Sonuçlar:
Ligde 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
MKE Ankaragücü- Manisa FK: 0-1
Adanaspor- Yeni Malatyaspor: 3-1
Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1
Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor FK: 3-2
Solwie Energy Fatih Karagümrük- Boluspor: 2-2
Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-1
Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: 2-2
Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: 1-2
Kocaelispor-Esenler Erokspor: 0-2
Puan durumu
16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|16
|9
|5
|2
|24
|14
|10
|32
|2.KOCAELİSPOR
|16
|10
|2
|4
|24
|17
|7
|32
|3.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|16
|8
|4
|4
|32
|17
|15
|28
|4.ERZURUMSPOR FK
|16
|9
|1
|6
|22
|14
|8
|28
|5.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|16
|7
|6
|3
|23
|17
|6
|27
|6.AHLATCI ÇORUM FK
|16
|6
|6
|4
|18
|16
|2
|24
|7.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|16
|7
|2
|7
|26
|20
|6
|23
|8.MKE ANKARAGÜCÜ
|16
|7
|2
|7
|22
|17
|5
|23
|9.GENÇLERBİRLİĞİ
|16
|6
|5
|5
|17
|17
|0
|23
|10.BOLUSPOR
|16
|6
|4
|6
|21
|18
|3
|22
|11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|16
|6
|4
|6
|25
|24
|1
|22
|12.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|16
|6
|4
|6
|19
|18
|1
|22
|13.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|16
|6
|4
|6
|20
|20
|0
|22
|14.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|16
|5
|7
|4
|17
|17
|0
|22
|15.ESENLER EROKSPOR
|16
|6
|3
|7
|23
|20
|3
|21
|16.ŞANLIURFASPOR
|16
|6
|3
|7
|24
|25
|-1
|21
|17.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|16
|6
|2
|8
|19
|20
|-1
|20
|18.SAKARYASPOR
|16
|5
|5
|6
|20
|24
|-4
|20
|19.ADANASPOR
|16
|2
|5
|9
|14
|33
|-19
|11
|20.YENİ MALATYASPOR
|16
|0
|0
|16
|8
|50
|-42
|-21
Gelecek haftanın programı
Ligin 17. haftasının programı şöyle:
21 Aralık Cumartesi
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor (Iğdır Şehir)
13.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Kazım Karabekir)
16.00 Manisa FK- Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)
19. 00 Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Pendik)
22 Aralık Pazar
13.30 Ankara Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)
16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)
16.00 Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenler Erokspor)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-MKE Ankaragücü (Çorum Şehir)
23 Aralık Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor (Diyarbakır)
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig 16. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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