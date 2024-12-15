Trendyol 1. Lig 16. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Spor

Trendyol 1. Lig 16. Hafta Sonuçları

Teksüt Bandırmaspor liderliğe yükseldi; Kocaelispor evinde Esenler Erokspor'a kaybetti.

15.12.2024 21:46
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Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, dört karşılaşmayla sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda Kocaelispor kendi evinde Esenler Erokspor'a 2-0 yenilirken, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor puanını 32'ye yükselterek averajla ilk sıraya yerleşti.

Ankara Keçiörengücü, Central Hospital Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 yenerken, Ahlatcı Çorum FK ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.

Sonuçlar:

Ligde 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

MKE Ankaragücü- Manisa FK: 0-1

Adanaspor- Yeni Malatyaspor: 3-1

Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1

Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor FK: 3-2

Solwie Energy Fatih Karagümrük- Boluspor: 2-2

Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-1

Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: 2-2

Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: 1-2

Kocaelispor-Esenler Erokspor: 0-2

Puan durumu

16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.TEKSÜT BANDIRMA SPOR1695224141032
2.KOCAELİSPOR1610242417732
3.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK1684432171528
4.ERZURUMSPOR FK169162214828
5.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ167632317627
6.AHLATCI ÇORUM FK166641816224
7.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR167272620623
8.MKE ANKARAGÜCÜ167272217523
9.GENÇLERBİRLİĞİ166551717023
10.BOLUSPOR166462118322
11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR166462524122
12.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK166461918122
13.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL166462020022
14.AMED SPORTİF FAALİYETLER165741717022
15.ESENLER EROKSPOR166372320321
16.ŞANLIURFASPOR166372425-121
17.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ166281920-120
18.SAKARYASPOR165562024-420
19.ADANASPOR162591433-1911
20.YENİ MALATYASPOR160016850-42-21
Not: Yeni Malatyaspor 21 puan silme cezası almıştır.

Gelecek haftanın programı

Ligin 17. haftasının programı şöyle:

21 Aralık Cumartesi

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor (Iğdır Şehir)

13.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Kazım Karabekir)

16.00 Manisa FK- Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)

19. 00 Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Pendik)

22 Aralık Pazar

13.30 Ankara Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)

16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)

16.00 Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenler Erokspor)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-MKE Ankaragücü (Çorum Şehir)

23 Aralık Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor (Diyarbakır)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 16. Hafta Sonuçları - Son Dakika

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