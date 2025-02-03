Trendyol 1. Lig 22. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Spor

Trendyol 1. Lig 22. Hafta Sonuçları

Esenler Erokspor ve Geosis Boluspor 1-1 berabere kalırken, Kocaelispor da Erzurumspor ile aynı sonuca ulaştı.

03.02.2025 01:17
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Trendyol 1. Lig'de 22. hafta tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Esenler Erokspor, sahasında Geosis Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, deplasmanda Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Solwie Energy Fatih Karagümrük de konuk olduğu Manisa FK ile 2-2 berabere kalarak zirve takibine devam etti.

Haftanın sonuçları

Ligde 22. haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor: 4-0

Erzurumspor FK-Kocaelispor: 1-1

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Yeni Malatyaspor: 7-0

Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0

Siltaş Yapı Pendikspor- Adanaspor: 1-0

Central Hospital Ümraniyespor- MKE Ankaragücü: 2-1

Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0

Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 2-2

Amed Sportif Faaliyetler- Sakaryaspor: 2-2

Esenler Erokspor-Boluspor: 1-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

OGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR22143535201545
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK22116538221639
3.ERZURUMSPOR FK22114727171037
4.GENÇLERBİRLİĞİ2210662519636
5.AHLATCI ÇORUM FK229852920935
6.TEKSÜT BANDIRMASPOR229762927234
7.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ229673425933
8.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR2210393425933
9.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR229672925433
10.GEOSİS BOLUSPOR229583127432
11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR229583230232
12.AMED SPORTİF FAALİYETLER2271052321231
13.MKE ANKARAGÜCÜ2293102823530
14.ESENLER EROKSPOR228682827130
15.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ2293102830-230
16.ŞANLIURFASPOR2284102729-228
17.SAKARYASPOR226972731-427
18.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK2275102225-326
19.ADANASPOR2237121738-2116
20.YENİ MALATYASPOR2200211072-62-21
Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Ligde 23. haftanın programı şöyle:

7 Şubat Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)

8 Şubat Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir)

13.30 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor (Yeni Malatya)

16.00 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)

16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Yıldız Entegre Kocaeli)

9 Şubat Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Geosis Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 22. Hafta Sonuçları - Son Dakika

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