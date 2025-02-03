Trendyol 1. Lig 22. Hafta Sonuçları

Spor

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Esenler Erokspor, sahasında Geosis Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, deplasmanda Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Solwie Energy Fatih Karagümrük de konuk olduğu Manisa FK ile 2-2 berabere kalarak zirve takibine devam etti.

Haftanın sonuçları

Ligde 22. haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor: 4-0

Erzurumspor FK-Kocaelispor: 1-1

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Yeni Malatyaspor: 7-0

Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0

Siltaş Yapı Pendikspor- Adanaspor: 1-0

Central Hospital Ümraniyespor- MKE Ankaragücü: 2-1

Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0

Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 2-2

Amed Sportif Faaliyetler- Sakaryaspor: 2-2

Esenler Erokspor-Boluspor: 1-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

O G B M A Y AV P 1.KOCAELİSPOR 22 14 3 5 35 20 15 45 2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 22 11 6 5 38 22 16 39 3.ERZURUMSPOR FK 22 11 4 7 27 17 10 37 4.GENÇLERBİRLİĞİ 22 10 6 6 25 19 6 36 5.AHLATCI ÇORUM FK 22 9 8 5 29 20 9 35 6.TEKSÜT BANDIRMASPOR 22 9 7 6 29 27 2 34 7.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 22 9 6 7 34 25 9 33 8.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 22 10 3 9 34 25 9 33 9.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 22 9 6 7 29 25 4 33 10.GEOSİS BOLUSPOR 22 9 5 8 31 27 4 32 11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 22 9 5 8 32 30 2 32 12.AMED SPORTİF FAALİYETLER 22 7 10 5 23 21 2 31 13.MKE ANKARAGÜCÜ 22 9 3 10 28 23 5 30 14.ESENLER EROKSPOR 22 8 6 8 28 27 1 30 15.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 22 9 3 10 28 30 -2 30 16.ŞANLIURFASPOR 22 8 4 10 27 29 -2 28 17.SAKARYASPOR 22 6 9 7 27 31 -4 27 18.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 22 7 5 10 22 25 -3 26 19.ADANASPOR 22 3 7 12 17 38 -21 16 20.YENİ MALATYASPOR 22 0 0 21 10 72 -62 -21 Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir. Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir. Gelecek haftanın programı Ligde 23. haftanın programı şöyle: 7 Şubat Cuma: 20.00 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman) 8 Şubat Cumartesi: 13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir) 13.30 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor (Yeni Malatya) 16.00 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana) 16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk) 19.00 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Yıldız Entegre Kocaeli) 9 Şubat Pazar: 13.30 Teksüt Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül) 13.30 Geosis Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk) 16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)

Kaynak: AA