Trendyol 1. Lig, 27. hafta maçlarına sahne olacak.

Bülent Uygun'dan taraftara çağrı

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın taraftarlarına çağrı yaparak, tribünleri doldurmalarını ve takıma sahip çıkmalarını istedi. Uygun, Adana Demirspor maçının önemine değinerek, kazanmak ve puanlar almak istediklerini belirtti. Ayrıca, taraftarın varlığının başarıyı getirdiğini vurguladı ve onların desteğiyle hayallerini gerçekleştireceklerini söyledi.