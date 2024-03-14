Trendyol 1. Lig, 27. hafta maçlarına sahne olacak.
Haftanın açılış karşılaşmasında Gençlerbirliği, Kocaelispor'la karşılaşacak. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'de haftanın programı şu şekilde:
Yarın:
20.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)
16 Mart Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor- Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ahlatcı Çorum FK- Manisa FK (Çorum Şehir)
20.30 Göztepe- Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)
17 Mart Pazar:
13.30 Bodrum FK- Boluspor (Bodrum İlçe)
13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Ümraniyespor- Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.30 Sakaryaspor- Altay (Yeni Sakarya Atatürk)
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Trendyol Süper Lig'de heyecan, 30. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Ligde yarın Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Yarın oynanacak diğer karşılaşmada ise saat 20.30'da VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak. Haftanın öne çıkan mücadelesinde 17 Mart Pazar günü Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
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