Trendyol 1. Lig, 27. hafta maçlarına sahne olacak - Son Dakika
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Spor

Trendyol 1. Lig, 27. hafta maçlarına sahne olacak

Trendyol 1. Lig, 27. hafta maçlarına sahne olacak

Gençlerbirliği, Kocaelispor'la karşılaşacak olan Trendyol 1. Lig'in 27. hafta maçları başlıyor. Haftanın açılış karşılaşması Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. İşte haftanın programı: Gençlerbirliği-Kocaelispor, Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK, Göztepe-Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK-Boluspor, Erzurumspor FK-Tuzlaspor, Ümraniyespor-Adanaspor, Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Sakaryaspor-Altay.

14.03.2024 09:27  Güncelleme: 09:29
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Trendyol 1. Lig, 27. hafta maçlarına sahne olacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Gençlerbirliği, Kocaelispor'la karşılaşacak. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'de haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor- Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK- Manisa FK (Çorum Şehir)

20.30 Göztepe- Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)

17 Mart Pazar:

13.30 Bodrum FK- Boluspor (Bodrum İlçe)

13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Ümraniyespor- Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Sakaryaspor- Altay (Yeni Sakarya Atatürk)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig, 27. hafta maçlarına sahne olacak - Son Dakika

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